Луис Энрике попросил ПСЖ подписать известного защитника из Барселоны

Защитник испанской «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде может покинуть каталонский клуб и продолжить карьеру в чемпионате Франции.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован ПСЖ, главный тренер которого Луис Энрике лично попросил руководство парижской команды оформить трансфер игрока.

Триумфатор Лиги чемпионов намерен усилить линию обороны – француз может сыграть на правом фланге и закрыть позицию центрального защитника. Трансферная стоимость Кунде составляет 60 миллионов евро.

Наставник ПСЖ надеется, что французский футболист сможет конкурировать с Ашрафом Хакими и добавит вариативности перед стартом нового сезона.

Кунде провел 47 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт защитника с каталонским клубом истекает в июне 2030 года.