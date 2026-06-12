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  4. Луис Энрике попросил ПСЖ подписать известного защитника из Барселоны
Франция
12 июня 2026, 08:08 |
358
0

Луис Энрике попросил ПСЖ подписать известного защитника из Барселоны

Парижский клуб нацелился на футболиста сборной Франции Жюля Кунде

12 июня 2026, 08:08 |
358
0
Луис Энрике попросил ПСЖ подписать известного защитника из Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде
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Защитник испанской «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде может покинуть каталонский клуб и продолжить карьеру в чемпионате Франции.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован ПСЖ, главный тренер которого Луис Энрике лично попросил руководство парижской команды оформить трансфер игрока.

Триумфатор Лиги чемпионов намерен усилить линию обороны – француз может сыграть на правом фланге и закрыть позицию центрального защитника. Трансферная стоимость Кунде составляет 60 миллионов евро.

Наставник ПСЖ надеется, что французский футболист сможет конкурировать с Ашрафом Хакими и добавит вариативности перед стартом нового сезона.

Кунде провел 47 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт защитника с каталонским клубом истекает в июне 2030 года.

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ПСЖ Луис Энрике Барселона Жюль Кунде трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: 365Scores
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