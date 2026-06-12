Луис Энрике попросил ПСЖ подписать известного защитника из Барселоны
Парижский клуб нацелился на футболиста сборной Франции Жюля Кунде
Защитник испанской «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде может покинуть каталонский клуб и продолжить карьеру в чемпионате Франции.
В услугах 27-летнего футболиста заинтересован ПСЖ, главный тренер которого Луис Энрике лично попросил руководство парижской команды оформить трансфер игрока.
Триумфатор Лиги чемпионов намерен усилить линию обороны – француз может сыграть на правом фланге и закрыть позицию центрального защитника. Трансферная стоимость Кунде составляет 60 миллионов евро.
Наставник ПСЖ надеется, что французский футболист сможет конкурировать с Ашрафом Хакими и добавит вариативности перед стартом нового сезона.
Кунде провел 47 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт защитника с каталонским клубом истекает в июне 2030 года.
Luis Enrique has made Jules Koundé a priority target for PSG this summer.— 365Scores (@365Scores) June 11, 2026
The French champions are pushing to strengthen their full-back options, with Enrique keen to add world-class depth behind Achraf Hakimi and Nuno Mendes. 🔴🔵 pic.twitter.com/QBQrKCpolk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Олимпиакос» рассматривает украинца только в качестве запасного игрока
Игрока включили в список футболистов, доступных для трансфера