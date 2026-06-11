Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Матч-открытия ЧМ-2026 остановили на три минуты, чтобы попить воды
Чемпионат мира
11 июня 2026, 22:43 |
388
2

ФОТО. Матч-открытия ЧМ-2026 остановили на три минуты, чтобы попить воды

Пауза в поединке Мексики и ЮАР, которая станет привычной на чемпионате мира 2026

11 июня 2026, 22:43 |
388
2 Comments
ФОТО. Матч-открытия ЧМ-2026 остановили на три минуты, чтобы попить воды
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Матч-открытие чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки был прерван на три минуты, чтобы футболисты смогли попить воды.

Встреча была остановлена на 25-й минуте и возобновлена на 28-й. На этом ЧМ FIFA ввело обязательные трехминутные hydration breaks в каждом матче и в каждом тайме, независимо от погоды, стадиона и страны проведения.

Стоит отметить, что это не первая остановка матча для «водопоя». В поединке Нидерланды – Мексика в 1/8 финала ЧМ-2014 судья впервые в истории мундиалей официально остановил игру на cooling break – трехминутную паузу для охлаждения и питья воды из-за жары. Тогда в бразильской Форталезе, где и проходила игра, была температуре около 39°C.

Матч между сборными Мексики и ЮАР стартовал 11 июня в 22:00 по Киеву. На 9-й минуте счет открыл Хулиан Киньонес, который став автором первого гола на ЧМ-2026.

ФОТО. Матч-окрытие ЧМ-2026 остановили на три минуты, чтобы попить воды

По теме:
Мексика – Южная Африка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Игрок Мексики забил третий самый быстрый гол матчей-открытия на ЧМ
ВИДЕО. Ужасная ошибка ЮАР. Как был забит первый гол на чемпионате мира 2026
фото сборная Мексики по футболу сборная ЮАР по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Футбол | 11 июня 2026, 08:15 7
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ

Украинец интересует «Астон Виллу»

Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Футбол | 11 июня 2026, 21:28 3
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта
Шахтер нашел усиление перед Лигой чемпионов. Трансфер топ-таланта

Тете может перейти в украинский клуб

Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?
Хоккей | 11.06.2026, 17:05
Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?
Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Футбол | 11.06.2026, 08:43
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Футбол | 11.06.2026, 15:09
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Офигительная новость 😁
Ответить
+1
Это лучшая новость за последние десять лет не даже 20 лет . Умопомрасительная новость. Ооочень важная новость .
Ответить
0
Популярные новости
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 5
Бокс
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 16
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
10.06.2026, 11:09 33
Футбол
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22
Бокс
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем