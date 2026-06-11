ФОТО. Матч-открытия ЧМ-2026 остановили на три минуты, чтобы попить воды
Пауза в поединке Мексики и ЮАР, которая станет привычной на чемпионате мира 2026
Матч-открытие чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки был прерван на три минуты, чтобы футболисты смогли попить воды.
Встреча была остановлена на 25-й минуте и возобновлена на 28-й. На этом ЧМ FIFA ввело обязательные трехминутные hydration breaks в каждом матче и в каждом тайме, независимо от погоды, стадиона и страны проведения.
Стоит отметить, что это не первая остановка матча для «водопоя». В поединке Нидерланды – Мексика в 1/8 финала ЧМ-2014 судья впервые в истории мундиалей официально остановил игру на cooling break – трехминутную паузу для охлаждения и питья воды из-за жары. Тогда в бразильской Форталезе, где и проходила игра, была температуре около 39°C.
Матч между сборными Мексики и ЮАР стартовал 11 июня в 22:00 по Киеву. На 9-й минуте счет открыл Хулиан Киньонес, который став автором первого гола на ЧМ-2026.
ФОТО. Матч-окрытие ЧМ-2026 остановили на три минуты, чтобы попить воды
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