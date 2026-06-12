Йожеф Сабо спас знаменитый украинский клуб
Егоров – о роли тренера в истории клуба
Президент киевского «Локомотива» Александр Егоров рассказал о малоизвестном эпизоде из истории клуба, связанном с легендарным тренером Йожефом Сабо.
По словам функционера, в начале 2010-х годов стадион «Локомотив» мог исчезнуть, а на его месте планировали построить жилой комплекс.
«Здесь даже был выкопан котлован. Застройщики хотели расширить жилой квартал и застроить территорию стадиона.
Именно Йожеф Йожефович занимался вопросом восстановления стадиона. Благодаря ему здесь появилось новое поле и были обустроены раздевалки.
Мы очень благодарны ему за эту помощь. Можно смело сказать, что Йожеф Сабо тогда спас «Локомотив». Там, где мы сейчас стоим, мог быть очередной жилой дом», – сказал Егоров.
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