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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 21:42 |
694
0

Йожеф Сабо спас знаменитый украинский клуб

Егоров – о роли тренера в истории клуба

12 июня 2026, 21:42 |
694
0
Йожеф Сабо спас знаменитый украинский клуб
УАФ. Йожеф Сабо
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Президент киевского «Локомотива» Александр Егоров рассказал о малоизвестном эпизоде из истории клуба, связанном с легендарным тренером Йожефом Сабо.

По словам функционера, в начале 2010-х годов стадион «Локомотив» мог исчезнуть, а на его месте планировали построить жилой комплекс.

«Здесь даже был выкопан котлован. Застройщики хотели расширить жилой квартал и застроить территорию стадиона.

Именно Йожеф Йожефович занимался вопросом восстановления стадиона. Благодаря ему здесь появилось новое поле и были обустроены раздевалки.

Мы очень благодарны ему за эту помощь. Можно смело сказать, что Йожеф Сабо тогда спас «Локомотив». Там, где мы сейчас стоим, мог быть очередной жилой дом», – сказал Егоров.

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Йожеф Сабо Локомотив Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Sportarena
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