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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 06:32 |
624
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Йожеф Сабо признался, как когда-то унижали сборную ссср

Известный тренер поделился впечатлениями от матча с Польшей

07 июня 2026, 06:32 |
624
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Йожеф Сабо признался, как когда-то унижали сборную ссср
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о первом матче Андреа Мальдеры во главе сборной Украины против Польши (2:0).

«В игре Украины каких-то изменений я не заметил, вообще. Тот же рисунок, что и при Реброве. Понятно, что по одному матчу не стоит судить и делать глобальные выводы, но все же… Я вот вспоминаю, что в свое время сборную ссср называли не иначе как чемпионом мира, но не настоящим, а в товарищеских матчах. Так подшучивали над сборной Советского Союза. Потому что в товарищеских матчах побеждали чуть ли не всех, а на чемпионатах мира – нет.

Не хотелось бы, чтобы и с Украиной так было», – сказал Йожеф Сабо.

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Йожеф Сабо Андреа Мальдера сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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не переживай, з Україною так не буде, бо вона тупо не відбирається на мундіалі
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