Йожеф Сабо признался, как когда-то унижали сборную ссср
Известный тренер поделился впечатлениями от матча с Польшей
Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о первом матче Андреа Мальдеры во главе сборной Украины против Польши (2:0).
«В игре Украины каких-то изменений я не заметил, вообще. Тот же рисунок, что и при Реброве. Понятно, что по одному матчу не стоит судить и делать глобальные выводы, но все же… Я вот вспоминаю, что в свое время сборную ссср называли не иначе как чемпионом мира, но не настоящим, а в товарищеских матчах. Так подшучивали над сборной Советского Союза. Потому что в товарищеских матчах побеждали чуть ли не всех, а на чемпионатах мира – нет.
Не хотелось бы, чтобы и с Украиной так было», – сказал Йожеф Сабо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге
Команду покинут Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце