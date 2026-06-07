Йожеф Сабо признался, как когда-то унижали сборную ссср

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о первом матче Андреа Мальдеры во главе сборной Украины против Польши (2:0).

«В игре Украины каких-то изменений я не заметил, вообще. Тот же рисунок, что и при Реброве. Понятно, что по одному матчу не стоит судить и делать глобальные выводы, но все же… Я вот вспоминаю, что в свое время сборную ссср называли не иначе как чемпионом мира, но не настоящим, а в товарищеских матчах. Так подшучивали над сборной Советского Союза. Потому что в товарищеских матчах побеждали чуть ли не всех, а на чемпионатах мира – нет.

Не хотелось бы, чтобы и с Украиной так было», – сказал Йожеф Сабо.