В историческом топе. Известно, сколько призовых заработала Свитолина
Элина пересекла отметку в 30 миллионов долларов
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) преодолела отметку в 30 миллионов долларов призовых за карьеру. По этому показателю она занимает 12-е место в рейтинге за всю историю.
За всю карьеру Элина заработала 30,03 миллиона долларов призовых.
На своем последнем турнире, Ролан Гаррос 2026, 31-летняя спортсменка заработала 470 тысяч евро благодаря выходу в четвертьфинал, где ее выбила Марта Костюк (WTA 12).
Абсолютным лидером по заработанным призовым среди женщин является легендарная Серена Уильямс, которая недавно вернулась на корт – 94,87 миллиона долларов. В топ-3 также входят «нейтральная» Арина Соболенко (49,79 млн долларов) и представительница Польши Ига Свёнтек (45,62 млн долларов).
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