В историческом топе. Известно, сколько призовых заработала Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) преодолела отметку в 30 миллионов долларов призовых за карьеру. По этому показателю она занимает 12-е место в рейтинге за всю историю.

За всю карьеру Элина заработала 30,03 миллиона долларов призовых.

На своем последнем турнире, Ролан Гаррос 2026, 31-летняя спортсменка заработала 470 тысяч евро благодаря выходу в четвертьфинал, где ее выбила Марта Костюк (WTA 12).

Абсолютным лидером по заработанным призовым среди женщин является легендарная Серена Уильямс, которая недавно вернулась на корт – 94,87 миллиона долларов. В топ-3 также входят «нейтральная» Арина Соболенко (49,79 млн долларов) и представительница Польши Ига Свёнтек (45,62 млн долларов).