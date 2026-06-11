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WTA
11 июня 2026, 23:29 |
638
0

В историческом топе. Известно, сколько призовых заработала Свитолина

Элина пересекла отметку в 30 миллионов долларов

11 июня 2026, 23:29 |
638
0
В историческом топе. Известно, сколько призовых заработала Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) преодолела отметку в 30 миллионов долларов призовых за карьеру. По этому показателю она занимает 12-е место в рейтинге за всю историю.

За всю карьеру Элина заработала 30,03 миллиона долларов призовых.

На своем последнем турнире, Ролан Гаррос 2026, 31-летняя спортсменка заработала 470 тысяч евро благодаря выходу в четвертьфинал, где ее выбила Марта Костюк (WTA 12).

Абсолютным лидером по заработанным призовым среди женщин является легендарная Серена Уильямс, которая недавно вернулась на корт – 94,87 миллиона долларов. В топ-3 также входят «нейтральная» Арина Соболенко (49,79 млн долларов) и представительница Польши Ига Свёнтек (45,62 млн долларов).

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Элина Свитолина рейтинг Серена Уильямс Арина Соболенко Ига Свёнтек финансы призовые
Дмитрий Вус Источник: WTA
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