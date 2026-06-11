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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 21:14 | Обновлено 11 июня 2026, 21:15
118
0

Президент Кудровки о будущем клуба: «Бюджет будет расти»

Роман Солодаренко призвал болельщиков не переживать

11 июня 2026, 21:14 | Обновлено 11 июня 2026, 21:15
118
0
Президент Кудровки о будущем клуба: «Бюджет будет расти»
Кудровка
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Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о планах по развитию клуба и увеличению бюджета.

«Болельщикам вообще не стоит переживать. С каждым сезоном бюджет будет расти, команда будет расти и ставить более высокие цели. А если мы ставим более высокие цели, то и бюджет должен быть больше.

Я часто встречаюсь с болельщиками, и они знают: если мы о чем-то договорились, то так и будет. «Кудровка» была, есть и будет», – сказал Солодаренко.

По итогам прошлого сезона «Кудровка» заняла 13-е место в турнирной таблице УПЛ, из-за чего была вынуждена играть переходные матчи за право сохранить прописку в элитном дивизионе, где в серии пенальти победила «Агробизнес» – 2:2 (3:2 по пенальти).

Ранее Роман Солодаренко рассказал, есть ли у «Кудровки» финансовые проблемы.

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Роман Солодаренко Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
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