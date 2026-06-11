Президент Кудровки о будущем клуба: «Бюджет будет расти»

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о планах по развитию клуба и увеличению бюджета.

«Болельщикам вообще не стоит переживать. С каждым сезоном бюджет будет расти, команда будет расти и ставить более высокие цели. А если мы ставим более высокие цели, то и бюджет должен быть больше. Я часто встречаюсь с болельщиками, и они знают: если мы о чем-то договорились, то так и будет. «Кудровка» была, есть и будет», – сказал Солодаренко.

По итогам прошлого сезона «Кудровка» заняла 13-е место в турнирной таблице УПЛ, из-за чего была вынуждена играть переходные матчи за право сохранить прописку в элитном дивизионе, где в серии пенальти победила «Агробизнес» – 2:2 (3:2 по пенальти).

Ранее Роман Солодаренко рассказал, есть ли у «Кудровки» финансовые проблемы.