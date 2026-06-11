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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 18:35 | Обновлено 11 июня 2026, 18:39
581
0

Тренер Левого Берега стал рекордсменом УПЛ

Александр Рябоконь вывел в Премьер-лигу уже третью команду

11 июня 2026, 18:35 | Обновлено 11 июня 2026, 18:39
581
0
Тренер Левого Берега стал рекордсменом УПЛ
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь
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По итогам матчей плей-офф за право выступать в УПЛ в сезоне 2026/27 «Левый Берег» сумел одержать победу над «Александрией» и после перерыва в год вернулся в элитный дивизион Украины. Для главного тренера Александра Рябоконя столичный клуб стал третьим, которому он помог повыситься в ранге, а раньше были бориспольский «Борисфен» (2003 год) и черниговская «Десна» (2018).

Рябоконь стал первым, кто поднимал свои команды в элиту трижды. И первым, кто сделал это с тремя разными командами.

В общей сложности, начиная с 1992 года, клубы Первой лиги получали право выступать в элитном дивизионе Чемпионата Украины под руководством 59 тренеров.

Не менее двух раз успеха достигали 13 тренеров, в том числе пятеро специалистов дважды выводили в УПЛ один и тот же клуб. Это Анатолий Волобуев («Сталь» Алчевск), Виталий Кварцяный («Волынь»), Владимир Шаран («Александрия»), Юрий Вирт («Верес») и Роман Григорчук («Черноморец»).

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Левый Берег Киев Александрия Александр Рябоконь Борисфен Борисполь Десна Чернигов Виталий Кварцяный Анатолий Волобуев Владимир Шаран Юрий Вирт Роман Григорчук
Руслан Полищук Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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