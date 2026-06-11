Тренер Левого Берега стал рекордсменом УПЛ

По итогам матчей плей-офф за право выступать в УПЛ в сезоне 2026/27 «Левый Берег» сумел одержать победу над «Александрией» и после перерыва в год вернулся в элитный дивизион Украины. Для главного тренера Александра Рябоконя столичный клуб стал третьим, которому он помог повыситься в ранге, а раньше были бориспольский «Борисфен» (2003 год) и черниговская «Десна» (2018).

Рябоконь стал первым, кто поднимал свои команды в элиту трижды. И первым, кто сделал это с тремя разными командами.

В общей сложности, начиная с 1992 года, клубы Первой лиги получали право выступать в элитном дивизионе Чемпионата Украины под руководством 59 тренеров.

Не менее двух раз успеха достигали 13 тренеров, в том числе пятеро специалистов дважды выводили в УПЛ один и тот же клуб. Это Анатолий Волобуев («Сталь» Алчевск), Виталий Кварцяный («Волынь»), Владимир Шаран («Александрия»), Юрий Вирт («Верес») и Роман Григорчук («Черноморец»).