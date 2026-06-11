УЕФА доверил топ-матч судье, которого не пустили в США

УЕФА назначил сомалийского арбитра Омара Артана судьей Суперкубка УЕФА 2026 года, который состоится 12 августа в Зальцбурге между победителем Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен», и победителем Лиги Европы, «Астон Виллой».

Несмотря на свой молодой возраст, Артан зарекомендовал себя как один из лучших арбитров мира и с 2018 года входит в международный список ФИФА. Среди наиболее значимых матчей, которые он обслуживал, – ответный матч финала Лиги чемпионов КАФ 2025/26. В знак признания его работы он получил награду «Лучший арбитр года КАФ 2025 года».

Артан был включен ФИФА в список арбитров чемпионата мира по футболу 2026 года, но не смог принять участие, так как ему был запрещен въезд в Соединенные Штаты.