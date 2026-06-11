Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА доверил топ-матч судье, которого не пустили в США
Лига чемпионов
11 июня 2026, 18:24 |
1022
0

УЕФА доверил топ-матч судье, которого не пустили в США

Омар Артан обслужит матч за первый еврокубковый трофей сезона

11 июня 2026, 18:24 |
1022
0
УЕФА доверил топ-матч судье, которого не пустили в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Артан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

УЕФА назначил сомалийского арбитра Омара Артана судьей Суперкубка УЕФА 2026 года, который состоится 12 августа в Зальцбурге между победителем Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен», и победителем Лиги Европы, «Астон Виллой».

Несмотря на свой молодой возраст, Артан зарекомендовал себя как один из лучших арбитров мира и с 2018 года входит в международный список ФИФА. Среди наиболее значимых матчей, которые он обслуживал, – ответный матч финала Лиги чемпионов КАФ 2025/26. В знак признания его работы он получил награду «Лучший арбитр года КАФ 2025 года».

Артан был включен ФИФА в список арбитров чемпионата мира по футболу 2026 года, но не смог принять участие, так как ему был запрещен въезд в Соединенные Штаты.

По теме:
ПСЖ готовится взорвать трансферный рынок после победы в Лиге чемпионов
В Португалии прокомментировали продажу Трубина в АПЛ. Упомянули Шахтер
ПСЖ может совершить один из самых громких трансферов лета за 150 млн евро
ПСЖ ПСЖ - Астон Вилла Астон Вилла УЕФА Суперкубок УЕФА
Руслан Полищук Источник: УЕФА
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Футбол | 11 июня 2026, 08:30 4
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо

Игрока включили в список футболистов, доступных для трансфера

«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Бокс | 11 июня 2026, 09:22 0
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику

Сулейман сообщил, что для украинца будет санкционирован бой с Кабайелом

Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Футбол | 11.06.2026, 14:50
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
В Динамо может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку
Футбол | 11.06.2026, 13:14
В Динамо может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку
В Динамо может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку
Готовы выложить 5 млн. Полесье нацелилось на опорника из чемпионата Австрии
Футбол | 11.06.2026, 18:11
Готовы выложить 5 млн. Полесье нацелилось на опорника из чемпионата Австрии
Готовы выложить 5 млн. Полесье нацелилось на опорника из чемпионата Австрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
10.06.2026, 11:09 33
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем