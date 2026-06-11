Южная Корея – Чехия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира 2026

В пятницу, 12 июня, на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане состоится второй матч группы A чемпионата мира по футболу-2026. В этом поединке сойдутся Южная Корея и Чехия. Начало встречи — в 05:00 по киевскому времени.

Известный журналист, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганик поделился своим видением расклада сил в этом противостоянии.

Южная Корея

Корейцы являются постоянными участниками мундиаля, для них это уже 11-й турнир подряд. На этот раз команда под руководством героя ЧМ-2002 и бывшего капитана сборной Хон Мён Бо продемонстрировала стабильность и характер в азиатской квалификации, пройдя весь отборочный путь без единого поражения.

Для 57-летнего специалиста это уже второй приход к рулю «синих тигров». Первый был в 2013 году. Не имея опыта работы главным тренером, он потерпел неудачу, не сумев вывести команду из группы на ЧМ-2014. К этому добавились коррупционные скандалы и слухи о проблемах со здоровьем. В конце концов Хон Мён Бо был вынужден подать в отставку.

В 2024 году он вернулся уже с немалым опытом и новым видением футбола. Специалист делает ставку на современный стиль с акцентом на быстрые переходы и фланговые атаки. Под его руководством команда использует агрессивную схему с тремя центральными защитниками. Обычно это 3-4-3 или 3-4-2-1 с активными флангами и сильным центром.

«Синие тигры» ориентируются на своих лидеров Сон Хин Мина («Лос-Анджелес»), Ким Мин Чже («Бавария») и Ли Кан Ина (ПСЖ). Они демонстрируют мощную интенсивную игру с высоким прессингом и быстрыми переходами, особенно активны во втором тайме. Дисциплина и характер корейцев дают им преимущество в матчах против физически крепких соперников. Впрочем, у команды есть и свои слабости, к которым можно отнести не слишком хорошую реализацию моментов, а также проблемы с верховой борьбой.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Чехия

В отличие от Южной Кореи, Чехия не является постоянным участником чемпионата мира. Последний раз «репре» играли в финальной части турнира 20 лет назад – на ЧМ-2006.

Их путь к мировому первенству был непростым и пролегал через стыковые матчи, где команда Мирослава Коубека с большим трудом победила сначала Ирландию (2:2, 4:3 по пенальти), а затем Данию (2:2, 3:1 по пенальти).

В целом 74-летний тренер не слишком переживает по поводу тактических расстановок, делая акцент на прагматичный и физически мощный футбол, стандарты и компактную оборону. При этом «богемские львы» демонстрируют, что могут «вывозить» тяжелые матчи против сильных соперников на характере, играя «от себя».

В сборной Чехии много высоких и крепких игроков, это вообще одна из самых высоких команд на ЧМ-2026. Данная особенность позволяет команде часто превосходить соперника в игре на стандартах и в воздухе.

Чехи также играют с тремя защитниками и схемой 3-4-1-2, однако акцент делают на кроссах, диагоналях, быстрых переведениях мяча, контратаках и дальних ударах. Команда надежно играет в обороне, однако часто испытывает проблемы в матчах против техничных соперников. Ключевыми фигурами являются Соучек и Шик, которые позволяют реализовывать тот футбол, который ставит Коубек.

Очные встречи

Команды играли между собой трижды, все разы это были товарищеские встречи. В 1998 году матч завершился вничью (2:2), в 2001 году чехи разгромили корейцев (5:0), а в 2016 году представители Кореи минимально победили соперников (2:1). Исторического преимущества ни у одной из сборных нет.

Прогноз

Эксперты считают, что нас в этом матче ждет равный и непредсказуемый футбол. В первом поединке на турнире обе команды будут пытаться добиться наилучшего результата. Корейцы будут продвигать мяч вперед за счет контроля, скорости и индивидуального мастерства своих игроков. Чехи будут отвечать силовой борьбой, навесами и опасной игрой на стандартах.

Поединок точно будет равным с высокой интенсивностью, поэтому ожидается не менее двух голов. Дополнительным фактором может стать мексиканская жара, которая рискует повлиять на физическое состояние команд. Однако пока что минимальным фаворитом выглядит именно Южная Корея. Их опыт, индивидуальное мастерство и ширина состава позволяют рассчитывать на неплохие шансы в этом противостоянии. Поэтому предлагаю поставить на победу корейцев в основное время по коэффициенту 2,71 или на комбинацию «Южная Корея не проиграет + Тотал больше 1,5» по коэффициенту 2,05.