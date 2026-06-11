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  4. Самая дорогая футболка мира. Реал зарабатывает 300 млн в год на рекламе
Испания
11 июня 2026, 16:35 | Обновлено 11 июня 2026, 16:58
614
0

Самая дорогая футболка мира. Реал зарабатывает 300 млн в год на рекламе

Три главных спонсора приносят 300 миллионов евро в год

11 июня 2026, 16:35 | Обновлено 11 июня 2026, 16:58
614
0
Самая дорогая футболка мира. Реал зарабатывает 300 млн в год на рекламе
ФК Реал Мадрид
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По информации испанских СМИ, три главных спонсора Реала, чья реклама есть на футболках, приносят мадридцам 300 миллионов евро за один сезон.

Это компании adidas, HP и Emirates, которые с сезона 2026/27 будут приносить Реалу рекордную в мировом футболе сумму.

У клуба есть и другие спонсоры, но три главных спонсорских контракта покрывают большие расходы, в том числе позволяют президенту Флорентино Пересу давать обещания купить звезду за 150 миллионов.

Реал вышел на первое место по количеству денег, которые клуб получает за свою футболку, опережая Манчестер Сити (около 220 млн в год), ПСЖ (около 200 млн) и Барселону (около 200 млн).

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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