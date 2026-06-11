ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Мишнев покинул Александрию

«Александрия» официально объявила об уходе украинского полузащитника Дмитрия Мишнева.

Срок действия контракта 32-летнего футболиста с «горожанами» истек, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

«Благодарим Дмитрия за сотрудничество, высокое мастерство и самоотдачу в каждом матче. Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, ярких побед и успехов в дальнейшей футбольной карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Дмитрий дебютировал за «Александрию» 12 августа 2024 года в победном выездном матче против черкасского ЛНЗ (0:2). Всего в УПЛ полузащитник в составе «горожан» провел 57 матчей и забил 2 гола. Также на его счету 3 матча в Кубке Украины, 2 – в Лиге конференций и одна игра в плей-офф УПЛ.

Ранее «Александрия» вылетела в Первую лигу.