От Кафу до Неймара: лучшие матчи-открытия чемпионатов мира

Признаюсь, что не могу определить своего отношения к первым матчам мировых чемпионатов. С одной стороны, их ждешь, иногда путая ожидания общего футбольного события и локального. Однако когда в тот долгожданный день старта чуть забрезжит рассвет, ты уже пребываешь в предвкушении чего-то магического. И ближе к вечеру весь небезразличный к футболу мир жадно приникает к экранам своих гаджетов в стремлении увидеть нечто из ряда вон выходящее. С другой стороны, память мне подбрасывает не наилучшие воспоминания о матчах-открытиях, которые либо становились свидетельством приближения предыдущих чемпионов к возрасту футбольной пенсии, либо характеризовались крайне осторожным безголевым стоянием на месте, либо ознаменовывались крупносчетным триумфом не слишком гостеприимных хозяев, которые в первой игре частенько издеваются над маломастеровитыми оппонентами.

И ты нередко зачеркиваешь разочарование от игры-открытия дальнейшим футбольным пышноцветом, когда чемпионат уже набирает ход. Тем не менее, время от времени и стартовые игры мундиалей подбрасывали немало хвороста в костер футбольного зрелища. Вспомним самые красочные из них.

Всю славу – Мирославу!

1. 2006. Мюнхен. Германия – Коста-Рика – 4:2 (2:1). Голы: Лам, 6, Клозе, 17, 61, Фрингс, 87 – Ванчопе, 12, 73.

О, в этой игре было множество ярких эпизодов! Чего стоит хотя бы гол Филиппа Лама в дебюте встречи – просто фантастический удар едва ли не с угла штрафной площади удался баварцу на родном мюнхенском стадионе! Впрочем, после этого коста-риканцы быстро пришли в себя, а Пауло Ванчопе, получив мяч на грани офсайда, побежал с ним на ворота немцев и точным ударом в правый от Йенса Леманна угол ворот восстановил равновесие. Вскоре хозяева чемпионата снова повели в счете: Бастиан Швайнштайгер отдал ювелирную передачу на Мирослава Клозе, и нападающему оставалось лишь попасть по пустым воротам с нескольких метров. В этой атаке отмечу, кстати, и роль капитана бундестима Бернда Шнайдера, проявившего неуступчивость на правом фланге атаки и своевременно переадресовавшего мяч Швайни.

Во 2-м тайме Лам, Клозе и Ванчопе продолжили феерить. Волшебный карлик (не забыли еще это прозвище Филиппа?) сделал великолепный кросс с левого фланга, Клозе сначала пытался забить головой, а после того, как голкипер коста-риканцев Хосе Поррас отразил этот удар, был первым на добивании и правой ногой направил мяч в ворота. Но андердоги не слагали оружие. Вальтер Сентено вывел на ударную позицию Ванчопе, и коста-риканский форвард оформил дубль. Когда Пауло играл в Англии, то к нему приклеилось прозвище «Кобра». Вот его движения в том голевом эпизоде ​​действительно напомнили движения кобры. Впрочем, 2-й гол в какой-то степени был подарком судьбы для Ванчопе, ведь если внимательно пересмотреть повтор, то вывод об офсайде у Кобры не кажется ошибочным. Точку же в матче поставил Торстен Фрингс изысканнейшим ударом издалека в девятку. Отмечу, что дубль Клозе пришелся как раз на его день рождения, в тот день бомбардиру исполнялось 28 лет.

Японский акцент бразильской победы

2. 2014. Сан-Паулу. Бразилия – Хорватия – 3:1 (1:1). Голы: Неймар, 29, 71, с пенальти, Оскар, 90+1 – Марселу, автогол, 11.

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На тот момент хорватское мировое вице-чемпионство было впереди, первое попадание в призеры на мировом футбольном форуме – далеко позади, а еще одна бронза – на большем расстоянии вперед, чем даже поражение в финале-2018. Межмедальный период, словом. Тем не менее, Старый Свет питал определенные надежды на то, что его представитель не ударит в грязь лицом в матче-открытии против очевидных фаворитов и в то же время хозяев турнира. Что ж, хорваты сыграли достойно.

Впервые в истории мундиалей голевой запев был сделан автоголом: Марселу ни с того, ни с сего запаниковал во время прострельной передачи хорватов с левого фланга и вопреки воле отправил мяч в свои ворота. Острословы даже в шутку назвали бразильского защитника после этого случая «Марселовичем». Неймар восстановил равновесие не очень сильным, но бильярдно точным ударом с левой. Дальше игра шла с обоюдными шансами на успех, и не сказал бы, что «Ватрени» ощутимо уступали пентакампеонам. Но в середине 2-го тайма в их ворота был назначен весьма сомнительный пенальти. Что-то мне подсказывает, что в эпоху ВАР в этом эпизоде ​​либо не зафиксировали бы фол, либо отменили бы пенальти после просмотра. Дуэль Деяна Ловрена и Фреда в штрафной хорватов, по-моему, отнюдь не выглядела предпосылкой для назначения 11-метрового. Впрочем, хозяйское судейство в той игре расцвело всеми красками. А Неймар безупречно выполнил судейский приговор, и бразильцы повели в счете. 3-й гол пентакампеонов уже в добавленное время Оскар провел после быстрой контратаки и прицельного удара в угол ворот, который снова стал большой проблемой для Стипе Плетикосы. Впрочем, не фолили ли бразильцы, отбирая мяч у хорватов в центре поля, прежде чем отпраздновать голевой успех? У меня нет четкого ответа на этот вопрос.

Игра выдалась зрелищной, конкурентной и резонансной. Уж слишком много вопросов возникло к японскому рефери Юити Нисимуре по ходу и по окончании игры. Хорватский защитник Ведран Чорлука в послематчевом интервью выразил удивление, что Нисимура разговаривал с игроками… на японском. Хотя в его официальной карточке подчеркнуто совершенное владение им английским языком. Весь матч за сборную Хорватии в той игре отыграл Дарио Срна. И для контраста скажу вот о чем. В 1974 г. матч-открытие западногерманского мундиаля с похожим составом участников – между бразильцами и югославами (в составе которых было и несколько хорватов вроде звезд сплитского «Хайдука» Ивана Буляна или Ивицы Шуряка) – запомнился образцом прагматичного футбола (0:0). Многие тогда связали такой рисунок игры с тем, что эпоха Пеле на чемпионатах мира подошла к концу.

Сальто Кафу

3. 1998. Сен-Дени. Бразилия – Шотландия – 2:1 (1:1). Голы: Сезар Сампайу, 4, Бойд, 73, автогол – Коллинз, 38, с пенальти.

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Игра началась с углового у ворот шотландцев, высокого прыжка и результативного удара головой Сезара Сампайу. Впрочем, ближе к концу 1-го тайма автор гола в составе бразильцев сплоховал, сфолив в штрафной площадке против Кевина Галлахера. Испанский арбитр Хосе Мануэль Гарсия Аранда даже не пожалел желтой карточки за это нарушение для бразильца. Джон Коллинз ударом с точки сравнял счет.

Шотландцы стараниями капитана команды Колина Хендри могли отправить мяч в свои ворота еще в 1-м тайме. Однако тогда защитник, выбивая мяч, все-таки в свои ворота не попал, а вот защитник «Селтика» Том Бойд против собственной воли в свои ворота в середине 2-го тайма таки попал, не скоординировавшись после того, как голкипер Джим Лейтон отбил мяч, среагировав на удар Кафу. Как следствие, то ли от плеча, то ли от груди Бойда круглый залетел в ворота шотландцев. И ироничное прозвище защитника «Тартановой армии» Бойдинью сразу получило распространение. К слову, Кафу отпраздновал этот гол своим знаменитым сальто, которое он демонстрировал, как правило, после своих забитых голов. Вообще 2-й тайм был богат интересными эпизодами, и переполненный «Стад де Франс» неоднократно аплодировал обеим командам.

Наставник бразильцев Мариу Загалу после матча отметил, что доволен результатом, и выразил уверенность, что игра его подопечных будет улучшаться. В целом, оказался прав, но во второй раз подряд выиграть мундиаль у южноамериканцев не получилось, ведь хозяева турнира имели на то свои расчеты.

***

В истории чемпионатов мира было три периода разных подходов к стартовым матчам. Сначала им не придавали особого веса, часто как таковой стартовой игры не было, ведь параллельно начиналось сразу несколько матчей. Назвал бы этот период господством календарного хаоса. Впоследствии началась эра чемпионов мира в стартовых матчах мундиалей. В то время результативность стартовых игр, как правило, была крайне низкой, а поклонники высокой результативности не скрывали своего разочарования. На смену той поре пришла эпоха стран-хозяев в матчах-открытиях. Как по мне, именно третий период пока выглядит самым привлекательным из всех трех. Искренне верю, что и поединок между мексиканцами и южноафриканцами (к слову, состав участников премьеры-2026 повторяет тот, что был 16 лет назад на старте чемпионата мира в ЮАР, тогда соперники удовлетворились ничьей 1:1) будет исполнен не слишком ассиметричного голевого громадья и обоюдных шансов на успех.

Алексей РЫЖКОВ