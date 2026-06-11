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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2026, 11:03 | Обновлено 11 июня 2026, 11:33
1471
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Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»

Олег Саленко обратился к Кристиану Эриксену

11 июня 2026, 11:03 | Обновлено 11 июня 2026, 11:33
1471
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Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»
ФК Динамо Киев. Олег Саленко
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Легенда киевского Динамо Олег Саленко обратился к легендарному футболисту национальной сборной Дании Кристиану Эриксену, который снова пережил остановку сердца в контрольном матче против Украины.

– Матч против Дании не доиграли из-за потери сознания Кристианом Эриксеном, у которого раньше были проблемы с сердцем. Вас удивляет, что он продолжает играть на таком уровне?

– Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть. Раньше к этому относились гораздо строже. У нас в юношеской сборной СССР был случай: проходили мы обязательные тесты, и у одного парня обнаружили порок сердца.

Ему сразу сказали: «Стоп, футбол». А тут у человека была остановка сердца, и он вернулся на поле! Понятно, что нужно заканчивать, как бы Эриксен ни любил футбол. Здоровье и жизнь – это главное, – сказал Саленко.

После того, как Эриксен потерял сознание на 65-й минуте встречи, матч Дания – Украина был досрочно прекращен по совместному решению представителей обеих команд.

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Олег Саленко Кристиан Эриксен сборная Дании по футболу сборная Украины по футболу товарищеские матчи
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Цікаво, Еріксен хоч їнає що в Україні є такий колишній футболіст як Саленко? Я теж сьогодні звенувся  до Еріксена, з проханням поберегти себе і закінчувати з футболом, третій раз може закінчитись більш фатаьно... Не знаю,прочитає цей допис норвежський футболіст, але маю таку надію...
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