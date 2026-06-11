Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»

Легенда киевского Динамо Олег Саленко обратился к легендарному футболисту национальной сборной Дании Кристиану Эриксену, который снова пережил остановку сердца в контрольном матче против Украины.

– Матч против Дании не доиграли из-за потери сознания Кристианом Эриксеном, у которого раньше были проблемы с сердцем. Вас удивляет, что он продолжает играть на таком уровне?

– Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть. Раньше к этому относились гораздо строже. У нас в юношеской сборной СССР был случай: проходили мы обязательные тесты, и у одного парня обнаружили порок сердца.

Ему сразу сказали: «Стоп, футбол». А тут у человека была остановка сердца, и он вернулся на поле! Понятно, что нужно заканчивать, как бы Эриксен ни любил футбол. Здоровье и жизнь – это главное, – сказал Саленко.

После того, как Эриксен потерял сознание на 65-й минуте встречи, матч Дания – Украина был досрочно прекращен по совместному решению представителей обеих команд.