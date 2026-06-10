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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хочу пожелать одного: «Андрюха, поднажми!»
Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2026, 22:33 |
1272
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хочу пожелать одного: «Андрюха, поднажми!»

Артем Милевский во время матчей сборной Украины будет персонально болеть за Андрея Ярмоленко

10 июня 2026, 22:33 |
1272
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хочу пожелать одного: «Андрюха, поднажми!»
Instagram. Артем Милевский
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Бывший центральный нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский во время матчей Лиги наций будет болеть, чтобы Андрей Ярмоленко побил бомбардирский рекорд в сборной Андрея Шевченко. На его счету 47 голов, а действующий президент УАФ забил 48 голов.

«Буду болеть за наших ребят и желаю им победы. А Ярмоле хочу пожелать одного: «Андрюха, поднажми! До покорения рекорда Николаевича [Шевченко] осталось всего два гола».

Украина стартует в Лиге наций 25 сентября гостевым матчем против Венгрии. Ярмоленко 36 лет, на мартовские матчи за выход на чемпионат мира лидер «Динамо» не получил вызов в сборную, однако новый тренер команды Андреа Мальдера вернул его в коллектив.

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Динамо Киев Артем Милевский сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Андреа Мальдера
Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
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