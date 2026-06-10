Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хочу пожелать одного: «Андрюха, поднажми!»

Бывший центральный нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский во время матчей Лиги наций будет болеть, чтобы Андрей Ярмоленко побил бомбардирский рекорд в сборной Андрея Шевченко. На его счету 47 голов, а действующий президент УАФ забил 48 голов.

«Буду болеть за наших ребят и желаю им победы. А Ярмоле хочу пожелать одного: «Андрюха, поднажми! До покорения рекорда Николаевича [Шевченко] осталось всего два гола».

Украина стартует в Лиге наций 25 сентября гостевым матчем против Венгрии. Ярмоленко 36 лет, на мартовские матчи за выход на чемпионат мира лидер «Динамо» не получил вызов в сборную, однако новый тренер команды Андреа Мальдера вернул его в коллектив.