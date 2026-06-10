Тренер сделал вывод по Ярмоленко после возвращения в сборную Украины

Известный тренер Олег Дулуб поделился своими мыслями об Андрее Ярмоленко, которого вернули в сборную Украины.

«Во-первых, я бы четко разделял выступления за клуб и за сборную. В клубе – это ежедневная рутинная работа. Сборная – это короткие отрезки, где критически важны психология команды и здоровая атмосфера в раздевалке. В этом плане Ярмоленко – абсолютно незаменимая фигура. Он обладает колоссальным уровнем мастерства и лидерскими качествами, которые идут исключительно на пользу сборной.

Сбрасывать его со счетов точно не стоит. Недаром же «Динамо» продлило с ним контракт, и явно не только за его человеческие качества, а за профессиональные. На поле Ярмоленко развязывает руки игрокам атаки. Это креативщик, способный создать момент из ничего. А его гол полякам, когда он на максимальной скорости замкнул дальнюю штангу, – поверьте, далеко не каждый молодой футболист туда вообще добежит», – сказал Дулуб.