Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сделал вывод по Ярмоленко после возвращения в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2026, 06:02 |
943
0

Тренер сделал вывод по Ярмоленко после возвращения в сборную Украины

Дулуб высказался об известном украинском вингере

10 июня 2026, 06:02 |
943
0
Тренер сделал вывод по Ярмоленко после возвращения в сборную Украины
УАФ. Андрея Ярмоленко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный тренер Олег Дулуб поделился своими мыслями об Андрее Ярмоленко, которого вернули в сборную Украины.

«Во-первых, я бы четко разделял выступления за клуб и за сборную. В клубе – это ежедневная рутинная работа. Сборная – это короткие отрезки, где критически важны психология команды и здоровая атмосфера в раздевалке. В этом плане Ярмоленко – абсолютно незаменимая фигура. Он обладает колоссальным уровнем мастерства и лидерскими качествами, которые идут исключительно на пользу сборной.

Сбрасывать его со счетов точно не стоит. Недаром же «Динамо» продлило с ним контракт, и явно не только за его человеческие качества, а за профессиональные. На поле Ярмоленко развязывает руки игрокам атаки. Это креативщик, способный создать момент из ничего. А его гол полякам, когда он на максимальной скорости замкнул дальнюю штангу, – поверьте, далеко не каждый молодой футболист туда вообще добежит», – сказал Дулуб.

По теме:
ФОТО. Стало известно, что именно спасло Эриксена во время матча с Украиной
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила своей красотой
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины похвасталась новыми кадрами
Олег Дулуб Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло замену Бленуце и Гереро, которые покинут клуб
Футбол | 09 июня 2026, 21:22 12
Динамо нашло замену Бленуце и Гереро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Гереро, которые покинут клуб

Киевская команда пригласит Герича на сборы

Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09 июня 2026, 07:59 22
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб

Защитника предложили «Ливерпулю»

Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Бокс | 10.06.2026, 04:55
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Жирона озвучила участнику Лиги чемпионов цену за Ваната
Футбол | 10.06.2026, 01:32
Жирона озвучила участнику Лиги чемпионов цену за Ваната
Жирона озвучила участнику Лиги чемпионов цену за Ваната
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Футбол | 09.06.2026, 08:55
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
08.06.2026, 07:52 18
Футбол
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 14
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
Спортивный врач шокировал новостями об инциденте с Эриксеном
Спортивный врач шокировал новостями об инциденте с Эриксеном
08.06.2026, 08:20 1
Футбол
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
08.06.2026, 10:23 18
Футбол
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
08.06.2026, 10:32 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем