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  4. «Это главное». Ван Леувен отреагировал на возможное ослабление лимита
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 23:02 |
231
0

«Это главное». Ван Леувен отреагировал на возможное ослабление лимита

Главный тренер «Кривбасса» считает, что важно использовать украинцев

10 июня 2026, 23:02 |
231
0
«Это главное». Ван Леувен отреагировал на возможное ослабление лимита
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен
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Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен высказался по поводу лимита на легионеров в Украинской Премьер-лиге.

– В составе много легионеров. Как вы работаете в таких условиях и как находите правильный подход к каждому из них?

– Легионеры хорошо адаптируются. Мы стараемся учить их английскому языку. Также движемся в направлении того, чтобы английский больше использовался как язык общения внутри команды. Что касается остального, я стараюсь объяснять игрокам, что они приезжают в Украину, поэтому должны адаптироваться к украинскому менталитету и стилю игры клуба. Не клуб должен подстраиваться под каждого отдельного новичка. Именно легионеры должны адаптироваться к стилю игры и культуре внутри клуба.

– Как это влияет на вашу работу в условиях лимита на легионеров? Особенно учитывая вылет из Кубка из-за избытка иностранцев на поле.

– Лимит на легионеров – не главный вопрос. Главный вопрос – лимит на украинцев. Интереснее смотреть, когда в заявке есть четыре молодых украинца. Вокруг этого мы и пытаемся строить команду. Мы работали над этим с самого начала. А в конце чемпионата, уже во втором круге, еще активнее пытались использовать молодых украинцев, в частности воспитанников академии – чтобы увидеть, готовы ли они играть на уровне УПЛ. Поэтому для нас было важнее, сколько именно украинцев мы можем выпустить на поле.

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Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог лимит на легионеров чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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