«Это главное». Ван Леувен отреагировал на возможное ослабление лимита

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен высказался по поводу лимита на легионеров в Украинской Премьер-лиге.

– В составе много легионеров. Как вы работаете в таких условиях и как находите правильный подход к каждому из них?

– Легионеры хорошо адаптируются. Мы стараемся учить их английскому языку. Также движемся в направлении того, чтобы английский больше использовался как язык общения внутри команды. Что касается остального, я стараюсь объяснять игрокам, что они приезжают в Украину, поэтому должны адаптироваться к украинскому менталитету и стилю игры клуба. Не клуб должен подстраиваться под каждого отдельного новичка. Именно легионеры должны адаптироваться к стилю игры и культуре внутри клуба.

– Как это влияет на вашу работу в условиях лимита на легионеров? Особенно учитывая вылет из Кубка из-за избытка иностранцев на поле.

– Лимит на легионеров – не главный вопрос. Главный вопрос – лимит на украинцев. Интереснее смотреть, когда в заявке есть четыре молодых украинца. Вокруг этого мы и пытаемся строить команду. Мы работали над этим с самого начала. А в конце чемпионата, уже во втором круге, еще активнее пытались использовать молодых украинцев, в частности воспитанников академии – чтобы увидеть, готовы ли они играть на уровне УПЛ. Поэтому для нас было важнее, сколько именно украинцев мы можем выпустить на поле.