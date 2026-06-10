Александр КАРАВАЕВ: «Я хочу, чтобы вы знали одну вещь»

Новичок донецкого «Шахтера» Александр Караваев попрощался с болельщиками киевского «Динамо»:

«Великие матчи и моменты, которые навсегда останутся со мной на всю жизнь. Но самое главное – рядом со мной были люди. Я пришел в «Динамо» и за это время пережил очень много хороших и позитивных моментов с этим клубом.

За эти годы были победы и поражения, трофеи и разочарования. Великие матчи и моменты, которые навсегда останутся со мной на всю жизнь.

Но самое главное – рядом со мной всегда были люди: партнеры по команде, тренеры, все сотрудники клуба, которые играют очень важную роль в победах команды. А также болельщики, которые всегда нас поддерживают.

Сегодня мне нелегко записывать эти слова. Я понимаю, что далеко не все поймут мое решение, а для кого-то оно может быть даже болезненным. И я никого не прошу смотреть на эту ситуацию моими глазами.

Я лишь хочу, чтобы вы знали одну вещь. За все эти семь лет в составе «Динамо» я отдавал все на каждой тренировке, каждый день, в каждой игре выходил на поле и отдавал всего себя. Ради побед, ради клуба, ради команды, ради тренеров.

Потому что я говорю это честно, искренне, от души. Потому что я люблю футбол и любил то, что делал на поле в составе «Динамо».

«Динамо» – это часть меня, моей жизни и моей футбольной карьеры. Поэтому трудно подобрать слова. Но иногда жизнь складывается так, что тебе приходится двигаться дальше.

Не всегда все происходит так, как ты планируешь или хочешь. И не всегда есть простые решения. Но все, что было со мной за эти семь лет в «Динамо», я навсегда сохраню в своем сердце.

Прежде всего я хочу поблагодарить наших защитников. Поблагодарить за то, что вы защищаете нашу Украину от врага и даете нам возможность играть в футбол. Что у вас есть время и желание поддерживать меня и футбольный клуб «Динамо».

За это вам низкий поклон и большое уважение. Потому что я знаю: для вас «Динамо» – это не просто клуб. Это часть вашей жизни, ваш символ. Вы за него болеете, живете им и поддерживаете его.

Отдельно хочу поблагодарить людей, которые несут ответственность за клуб. Которые делают все возможное и невозможное для того, чтобы клуб развивался. Игоря Михайловича и Григория Михайловича Суркисов.

Я вижу, сколько сил и энергии они вкладывают в то, чтобы клуб развивался и двигался вперед.

Также хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом со мной все эти семь лет. Это тренеры, с которыми я работал. Это все футболисты, с которыми я играл и тренировался.

Врачи, массажисты, администраторы, работники базы, потому что они постоянно нам помогают во всех наших делах. Работники, которые ухаживают за полями, потому что они делают все для того, чтобы у нас были качественные тренировки. Ведь хорошие поля – это самое главное для тренировочного процесса.

Также сотрудники офиса, которые в любой момент отвечали на твои вопросы и помогали. Сотрудники медиадепартамента. То есть всем сотрудникам клуба, чья работа не всегда заметна, но она очень ценится, потому что именно благодаря вам футболист может качественно выполнять свою работу.

Мне повезло работать рядом с таким количеством профессиональных людей, которые ответственно относятся к своему делу.

Для меня было честью и гордостью пройти этот путь вместе с вами.

Я не говорю вам «прощайте». Я говорю: до встречи.

Спасибо за все».