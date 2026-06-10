Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Уверен, что буду нужен». Караваев рассказал о своей роли в Шахтере
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 22:17 | Обновлено 10 июня 2026, 22:22
122
0

«Уверен, что буду нужен». Караваев рассказал о своей роли в Шахтере

Украинский защитник станет одним из самых опытных в команде

10 июня 2026, 22:17 | Обновлено 10 июня 2026, 22:22
122
0
«Уверен, что буду нужен». Караваев рассказал о своей роли в Шахтере
ФК Шахтер. Александр Караваев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Новичок «Шахтера» Александр Караваев поделился мыслями о своей роли в команде.

Ты очень опытный игрок. Как сейчас видишь свою роль в «Шахтере»? Какие цели и задачи ставишь перед собой для достижения вместе с командой?

– Я всегда говорил, что знаю свои возможности и силы, знаю, что могу помочь. Конечно, буду помогать опытом: у «Шахтера» очень молодая команда, и когда буду нужен, а я уверен, что буду нужен, то буду выходить и показывать все своей игрой.

Александр на правах свободного агента вернулся в «Шахтер» после 7 лет в «Динамо». Контракт Александра с «горняками» будет действовать до 30 июня 2028 года.

Ранее Александр Караваев рассказал, советовался ли с игроками «Динамо» по поводу смены клуба.

По теме:
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хочу пожелать одного: «Андрюха, поднажми!»
МИЛЕВСКИЙ: Украина может как выиграть группу, так и занять последнее место
Эпицентр нашел нового форварда в ПФЛ
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Александр Караваев
Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Футбол | 10 июня 2026, 11:44 15
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб

Киевская команда пригласит Герича на сборы

Хавбек сборной Украины был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем
Футбол | 10 июня 2026, 17:11 6
Хавбек сборной Украины был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем
Хавбек сборной Украины был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган рассказал детали о трансфере Александра Зубкова

Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Футбол | 10.06.2026, 11:12
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Цыганков договорился с известным клубом. Произошло непредвиденное
Футбол | 10.06.2026, 20:23
Цыганков договорился с известным клубом. Произошло непредвиденное
Цыганков договорился с известным клубом. Произошло непредвиденное
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Бокс | 10.06.2026, 04:55
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 9
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 40
Футбол
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
09.06.2026, 08:39 11
Футбол
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
09.06.2026, 02:05
Бокс
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
09.06.2026, 06:05
Бокс
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
09.06.2026, 04:13 3
Бокс
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
10.06.2026, 04:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем