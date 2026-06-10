«Уверен, что буду нужен». Караваев рассказал о своей роли в Шахтере

Новичок «Шахтера» Александр Караваев поделился мыслями о своей роли в команде.

– Ты очень опытный игрок. Как сейчас видишь свою роль в «Шахтере»? Какие цели и задачи ставишь перед собой для достижения вместе с командой?

– Я всегда говорил, что знаю свои возможности и силы, знаю, что могу помочь. Конечно, буду помогать опытом: у «Шахтера» очень молодая команда, и когда буду нужен, а я уверен, что буду нужен, то буду выходить и показывать все своей игрой.

Александр на правах свободного агента вернулся в «Шахтер» после 7 лет в «Динамо». Контракт Александра с «горняками» будет действовать до 30 июня 2028 года.

Ранее Александр Караваев рассказал, советовался ли с игроками «Динамо» по поводу смены клуба.