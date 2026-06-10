Караваев рассказал, с кем из Динамо советовался по поводу перехода в Шахтер

Новичок «Шахтера» Александр Караваев рассказал, советовался ли с игроками «Динамо» по поводу смены клуба.

«Конечно, общался с ребятами из «Динамо», потому что в клубе есть футболисты, с которыми я играл с самого начала. Те же Ярмоленко, Буяльский, с которыми мы уже больше 10 лет играем вместе, Шапаренко, с которым с самого начала. И когда уже выходили новости, что мной интересуются, они спрашивали. И я у них тоже спрашивал совета и услышал от них слова, которые были для меня очень важны. Они всегда останутся со мной», – сказал Караваєв.