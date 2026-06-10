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  4. Караваев рассказал, с кем из Динамо советовался по поводу перехода в Шахтер
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 20:24 |
1049
0

Караваев рассказал, с кем из Динамо советовался по поводу перехода в Шахтер

Александр услышал важные слова от лидеров команды

10 июня 2026, 20:24 |
1049
0
Караваев рассказал, с кем из Динамо советовался по поводу перехода в Шахтер
Шахтер. Александр Караваев
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Новичок «Шахтера» Александр Караваев рассказал, советовался ли с игроками «Динамо» по поводу смены клуба.

«Конечно, общался с ребятами из «Динамо», потому что в клубе есть футболисты, с которыми я играл с самого начала. Те же Ярмоленко, Буяльский, с которыми мы уже больше 10 лет играем вместе, Шапаренко, с которым с самого начала. И когда уже выходили новости, что мной интересуются, они спрашивали. И я у них тоже спрашивал совета и услышал от них слова, которые были для меня очень важны. Они всегда останутся со мной», – сказал Караваєв.

Александр вернулся в «Шахтер» на правах свободного агента, решив не продлевать контракт с «Динамо». Контракт Александра с «горняками» будет действовать до 30 июня 2028 года.

Ранее Александр Караваев прокомментировал свое возвращение в донецкий клуб.

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Александр Караваев Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Николай Шапаренко Андрей Ярмоленко
Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
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