Караваев рассказал, с кем из Динамо советовался по поводу перехода в Шахтер
Александр услышал важные слова от лидеров команды
Новичок «Шахтера» Александр Караваев рассказал, советовался ли с игроками «Динамо» по поводу смены клуба.
«Конечно, общался с ребятами из «Динамо», потому что в клубе есть футболисты, с которыми я играл с самого начала. Те же Ярмоленко, Буяльский, с которыми мы уже больше 10 лет играем вместе, Шапаренко, с которым с самого начала. И когда уже выходили новости, что мной интересуются, они спрашивали. И я у них тоже спрашивал совета и услышал от них слова, которые были для меня очень важны. Они всегда останутся со мной», – сказал Караваєв.
Александр вернулся в «Шахтер» на правах свободного агента, решив не продлевать контракт с «Динамо». Контракт Александра с «горняками» будет действовать до 30 июня 2028 года.
Ранее Александр Караваев прокомментировал свое возвращение в донецкий клуб.
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