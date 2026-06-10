КАРАВАЕВ: «Все привыкли, что я играл за Динамо, но я – воспитанник Шахтера»

Защитник «Шахтера» Александр Караваев прокомментировал свое возвращение в донецкий клуб.

– Александр, пока непривычно видеть тебя в оранжевой футболке, но добро пожаловать в «Шахтер»! Как можешь прокомментировать начало нового периода своей жизни?

– Спасибо! Я бы не сказал, что это такой тяжелый, но это новый этап, новая страница в моей, как говорится, книге. Конечно, все привыкли, что я играл за «Динамо», но я – воспитанник «Шахтера». И так получилось, что через много-много лет возвращаюсь в клуб. Считаю, это сильная и интересная история в моей карьере.

– Мог ли ты в тот момент, когда еще был в «Шахтере», или даже год назад представить, что в 2026 году станешь игроком «Шахтера»?

– Нет, год назад точно не мог. Возможно, когда я еще играл в «Заре» и ходил по арендам, то надеялся, что вернусь из аренды и буду полезен для «Шахтера». Но получилось так, что меня купило «Динамо», я выступал за «Динамо». Когда играл в академии «Шахтера» и выпускался из нее, то уже были мысли, что есть шансы зацепиться, сыграть за первую команду – ездил на сборы, но в официальном матче так и не вышел. А потом таких мыслей становилось все меньше и меньше. Но для меня это показатель: когда команда, которая является чемпионом страны, делает тебе предложение усилить состав, я считаю, что это была сильная работа и что все это замечается.

– Такие трансферы вызывают большой интерес у футбольного сообщества. Почему ты принял решение присоединиться к «Шахтеру», какой момент стал ключевым?

– Ключевым стало то, что в ходе прошлого сезона я очень мало играл. Поэтому и принял такое решение.

– Твоя главная мечта вместе с «Шахтером»?

– Выиграть еврокубок.

– Что скажешь болельщикам «Шахтера»?

– Я буду выкладываться так же, как и за все клубы, за которые играл. Будьте уверены, что буду отдаваться более чем на 100%.