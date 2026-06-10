КАРАВАЕВ: «Все привыкли, что я играл за Динамо, но я – воспитанник Шахтера»
Александр прокомментировал смену клуба
Защитник «Шахтера» Александр Караваев прокомментировал свое возвращение в донецкий клуб.
– Александр, пока непривычно видеть тебя в оранжевой футболке, но добро пожаловать в «Шахтер»! Как можешь прокомментировать начало нового периода своей жизни?
– Спасибо! Я бы не сказал, что это такой тяжелый, но это новый этап, новая страница в моей, как говорится, книге. Конечно, все привыкли, что я играл за «Динамо», но я – воспитанник «Шахтера». И так получилось, что через много-много лет возвращаюсь в клуб. Считаю, это сильная и интересная история в моей карьере.
– Мог ли ты в тот момент, когда еще был в «Шахтере», или даже год назад представить, что в 2026 году станешь игроком «Шахтера»?
– Нет, год назад точно не мог. Возможно, когда я еще играл в «Заре» и ходил по арендам, то надеялся, что вернусь из аренды и буду полезен для «Шахтера». Но получилось так, что меня купило «Динамо», я выступал за «Динамо». Когда играл в академии «Шахтера» и выпускался из нее, то уже были мысли, что есть шансы зацепиться, сыграть за первую команду – ездил на сборы, но в официальном матче так и не вышел. А потом таких мыслей становилось все меньше и меньше. Но для меня это показатель: когда команда, которая является чемпионом страны, делает тебе предложение усилить состав, я считаю, что это была сильная работа и что все это замечается.
– Такие трансферы вызывают большой интерес у футбольного сообщества. Почему ты принял решение присоединиться к «Шахтеру», какой момент стал ключевым?
– Ключевым стало то, что в ходе прошлого сезона я очень мало играл. Поэтому и принял такое решение.
– Твоя главная мечта вместе с «Шахтером»?
– Выиграть еврокубок.
– Что скажешь болельщикам «Шахтера»?
– Я буду выкладываться так же, как и за все клубы, за которые играл. Будьте уверены, что буду отдаваться более чем на 100%.
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