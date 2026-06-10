Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «Все привыкли, что я играл за Динамо, но я – воспитанник Шахтера»
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 19:15 | Обновлено 10 июня 2026, 19:17
205
1

КАРАВАЕВ: «Все привыкли, что я играл за Динамо, но я – воспитанник Шахтера»

Александр прокомментировал смену клуба

10 июня 2026, 19:15 | Обновлено 10 июня 2026, 19:17
205
1 Comments
КАРАВАЕВ: «Все привыкли, что я играл за Динамо, но я – воспитанник Шахтера»
ФК Шахтер. Александр Караваев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник «Шахтера» Александр Караваев прокомментировал свое возвращение в донецкий клуб.

– Александр, пока непривычно видеть тебя в оранжевой футболке, но добро пожаловать в «Шахтер»! Как можешь прокомментировать начало нового периода своей жизни?

– Спасибо! Я бы не сказал, что это такой тяжелый, но это новый этап, новая страница в моей, как говорится, книге. Конечно, все привыкли, что я играл за «Динамо», но я – воспитанник «Шахтера». И так получилось, что через много-много лет возвращаюсь в клуб. Считаю, это сильная и интересная история в моей карьере.

– Мог ли ты в тот момент, когда еще был в «Шахтере», или даже год назад представить, что в 2026 году станешь игроком «Шахтера»?

– Нет, год назад точно не мог. Возможно, когда я еще играл в «Заре» и ходил по арендам, то надеялся, что вернусь из аренды и буду полезен для «Шахтера». Но получилось так, что меня купило «Динамо», я выступал за «Динамо». Когда играл в академии «Шахтера» и выпускался из нее, то уже были мысли, что есть шансы зацепиться, сыграть за первую команду – ездил на сборы, но в официальном матче так и не вышел. А потом таких мыслей становилось все меньше и меньше. Но для меня это показатель: когда команда, которая является чемпионом страны, делает тебе предложение усилить состав, я считаю, что это была сильная работа и что все это замечается.

– Такие трансферы вызывают большой интерес у футбольного сообщества. Почему ты принял решение присоединиться к «Шахтеру», какой момент стал ключевым?

– Ключевым стало то, что в ходе прошлого сезона я очень мало играл. Поэтому и принял такое решение.

– Твоя главная мечта вместе с «Шахтером»?

– Выиграть еврокубок.

– Что скажешь болельщикам «Шахтера»?

– Я буду выкладываться так же, как и за все клубы, за которые играл. Будьте уверены, что буду отдаваться более чем на 100%.

По теме:
«Покажет время». Солодаренко рассказал, готов ли продать лидера Кудровки
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
Вратарь Кудровки открыл тайну, кто помог выиграть серию пенальти
Александр Караваев Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
Футбол | 10 июня 2026, 09:35 2
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»

Александр объяснил свой переход в «Арсенал» в 2022 году и вспомнил звонок Артеты

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»
Футбол | 10 июня 2026, 14:41 5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»

Легенда «Динамо» не понимает, почему Перес отпустил Карло Анчелотти из Реала

Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Футбол | 10.06.2026, 11:09
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Футбол | 10.06.2026, 11:44
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Реал отложил презентацию Моуриньо. Тренер уже обсудил с клубом трансферы
Футбол | 10.06.2026, 17:02
Реал отложил презентацию Моуриньо. Тренер уже обсудил с клубом трансферы
Реал отложил презентацию Моуриньо. Тренер уже обсудил с клубом трансферы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Через пару лет, когда вернётся в Динамо: "Все считают, что я воспитанник Шахтера, но лучшие годы карьеры я провел в Динамо". 
Ответить
0
Популярные новости
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
08.06.2026, 17:01 12
Теннис
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
09.06.2026, 08:39 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
09.06.2026, 00:05 28
Футбол
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
09.06.2026, 04:13 2
Бокс
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 44
Футбол
Верховену официально запретили заниматься боксом после боя с Усиком
Верховену официально запретили заниматься боксом после боя с Усиком
09.06.2026, 05:32 2
Бокс
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего
09.06.2026, 07:02 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем