КАРАВАЕВ: «Классическое? Конечно, меня это не может обойти»
Александр перешел из «Динамо» в «Шахтер»
Новичок «Шахтера» Александр Караваев поделился мыслями о будущей игре за «горняков» в украинском классико.
– Думал ли о том, как будешь воспринимать украинское классико?
– Еще нет, но, конечно, меня это не может обойти. Я очень уважаю болельщиков «Динамо», потому что они семь лет за меня болели. И, конечно, я очень уважаю болельщиков «Шахтера», ведь был воспитанником клуба. Здесь про меня никогда ничего плохого никто не говорил.
Александр вернулся в «Шахтер» на правах свободного агента, решив не продлевать контракт с «Динамо». Контракт Александра с «горняками» будет действовать до 30 июня 2028 года.
Ранее Александр Караваев рассказал, советовался ли с игроками «Динамо» по поводу смены клуба.
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