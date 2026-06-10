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  4. КАРАВАЕВ: «Классическое? Конечно, меня это не может обойти»
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 21:38 | Обновлено 10 июня 2026, 21:39
202
0

КАРАВАЕВ: «Классическое? Конечно, меня это не может обойти»

Александр перешел из «Динамо» в «Шахтер»

10 июня 2026, 21:38 | Обновлено 10 июня 2026, 21:39
202
0
КАРАВАЕВ: «Классическое? Конечно, меня это не может обойти»
ФК Шахтер. Александр Караваев
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Новичок «Шахтера» Александр Караваев поделился мыслями о будущей игре за «горняков» в украинском классико.

– Думал ли о том, как будешь воспринимать украинское классико?

– Еще нет, но, конечно, меня это не может обойти. Я очень уважаю болельщиков «Динамо», потому что они семь лет за меня болели. И, конечно, я очень уважаю болельщиков «Шахтера», ведь был воспитанником клуба. Здесь про меня никогда ничего плохого никто не говорил.

Александр вернулся в «Шахтер» на правах свободного агента, решив не продлевать контракт с «Динамо». Контракт Александра с «горняками» будет действовать до 30 июня 2028 года.

Ранее Александр Караваев рассказал, советовался ли с игроками «Динамо» по поводу смены клуба.

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Александр Караваев Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
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