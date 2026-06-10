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  4. Фещук раскрыл планы Феникса-Мариуполя на межсезонье
Украина. Первая лига
10 июня 2026, 18:27 | Обновлено 10 июня 2026, 19:25
252
0

Фещук раскрыл планы Феникса-Мариуполя на межсезонье

Девятая команда Первой лиги будет готовиться к сезону во Львове

10 июня 2026, 18:27 | Обновлено 10 июня 2026, 19:25
252
0
Фещук раскрыл планы Феникса-Мариуполя на межсезонье
ФК Феникс-Мариуполь. Максим Фещук
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«Феникс-Мариуполь» выйдет из отпуска 22 июня. Как рассказал Sport.ua тренер команды Максим Фещук, в рамках подготовки к новому сезону запланировано шесть товарищеских матчей.

«Программу контрольных матчей откроем 27 июня, когда сыграем на выезде с «Вересом», – сказал Фещук нашему корреспонденту. – 2 июля встретимся с «Карпатами» на их базе. Затем сыграем во Львове с «Пробоем» (7 июля) и «Агробизнесом» (11 июля). Еще не договаривались о месте проведения матча, но 15 июля нашим соперником станет «Куликов-Белка». А 18 июля ждем в гости тернопольскую «Ниву».

По словам тренера львовян, также была предварительная договоренность о спарринге с «Прикарпатьем-Благо». Но существует вероятность, что в этом году Первая лига стартует уже в июле, поэтому этот матч пока остается под вопросом: все будет зависеть от того, на какую дату будет назначен 1-й тур чемпионата.

Прошлый сезон стал для «Феникса-Мариуполя» первым полным в Первой лиге. Команда завершила его на девятом месте, набрав 36 очков в 30 матчах.

Напомним, что в марте 2025 года любительский «Феникс» (Подмонастырь, Львовская область) официально пришел на помощь ФСК «Мариуполь». На тот момент приазовский клуб находился на грани банкротства и снятия с соревнований из-за затяжных задолженностей по заработной плате перед футболистами.

Ранее «Феникс-Мариуполь» понес первую кадровую потерю в межсезонье: об уходе из клуба объявил бывший игрок «Динамо» и сборной Украины.

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Максим Фещук Феникс-Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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