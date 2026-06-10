МЕССИ: «Хотел избавиться от страхов, которые возникают из-за травмы»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поведал о своем состоянии перед стартом на чемпионате мира 2026 года. Опытнейший футболист не играл с 24 мая из-за мышечной усталости в левом подколенном сухожилии.

«Я чувствовал себя отлично», – сказал звезда «Интер Майами». «Я давно хотел играть, так как эта небольшая проблема [мышечная усталость] преследовала меня с момента приезда. Я очень хотел начать и избавиться от затяжных страхов, которые возникают, когда у тебя травма, чтобы я мог играть свободно. У нас осталась неделя, чтобы привести всех в форму и подготовить к первому матчу».

Аргентина начнет защиту титула матчем с Алжиром 16 июня, этот поединок может стать для Месси 200-м в футболке национальной сборной. Следующие соперники по группе – Австрия и Иордания.