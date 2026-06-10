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Чемпионат мира
10 июня 2026, 18:46 | Обновлено 10 июня 2026, 19:09
221
0

МЕССИ: «Хотел избавиться от страхов, которые возникают из-за травмы»

Лионель Месси с радостью отметил, что травма его не беспокоит

10 июня 2026, 18:46 | Обновлено 10 июня 2026, 19:09
221
0
МЕССИ: «Хотел избавиться от страхов, которые возникают из-за травмы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поведал о своем состоянии перед стартом на чемпионате мира 2026 года. Опытнейший футболист не играл с 24 мая из-за мышечной усталости в левом подколенном сухожилии.

«Я чувствовал себя отлично», – сказал звезда «Интер Майами». «Я давно хотел играть, так как эта небольшая проблема [мышечная усталость] преследовала меня с момента приезда. Я очень хотел начать и избавиться от затяжных страхов, которые возникают, когда у тебя травма, чтобы я мог играть свободно. У нас осталась неделя, чтобы привести всех в форму и подготовить к первому матчу».

Аргентина начнет защиту титула матчем с Алжиром 16 июня, этот поединок может стать для Месси 200-м в футболке национальной сборной. Следующие соперники по группе – Австрия и Иордания.

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Интер Майами Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ESPN
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