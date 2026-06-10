11-я ракетка мира не сыграет на турнире WTA 500 в Лондоне. Известна причина

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 11) не сыграет на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, столице Великобритании.

Белинда, которая была посеяна под четвертым номером, пропустит пятисотник из-за травмы лодыжки.

Во втором раунде Бенчич должна была встретится с Хэрриет Дарт. Белинду заменит лаки-лузер Камилла Рахимова.

Бенчич в своем Instagram сообщила, что пропустит и соревнования WTA 500 в Берлине на следующей неделе:

«Мне очень жаль, что я вынуждена сняться с турнира в Queen's на этой неделе и с турнира в Берлине на следующей. Я получила небольшую травму правой лодыжки, которой нужно немного отдыха, чтобы полностью восстановиться.

Ничто не расстраивает меня сильнее, чем невозможность играть в эти недели на моем любимом покрытии, но я вернусь и увижусь со всеми вами на Уимблдоне! Спасибо всем за добрые слова и поддержку!».

Последним турниром Бенчич был Ролан Гаррос, где в 1/8 финала она уступила украинке Элине Свитолиной.