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  4. 11-я ракетка мира не сыграет на турнире WTA 500 в Лондоне. Известна причина
WTA
10 июня 2026, 17:37 |
208
0

11-я ракетка мира не сыграет на турнире WTA 500 в Лондоне. Известна причина

Белинда Бенчич пропустит пятисотник в Великобритании из-за травмы лодыжки

10 июня 2026, 17:37 |
208
0
11-я ракетка мира не сыграет на турнире WTA 500 в Лондоне. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 11) не сыграет на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, столице Великобритании.

Белинда, которая была посеяна под четвертым номером, пропустит пятисотник из-за травмы лодыжки.

Во втором раунде Бенчич должна была встретится с Хэрриет Дарт. Белинду заменит лаки-лузер Камилла Рахимова.

Бенчич в своем Instagram сообщила, что пропустит и соревнования WTA 500 в Берлине на следующей неделе:

«Мне очень жаль, что я вынуждена сняться с турнира в Queen's на этой неделе и с турнира в Берлине на следующей. Я получила небольшую травму правой лодыжки, которой нужно немного отдыха, чтобы полностью восстановиться.

Ничто не расстраивает меня сильнее, чем невозможность играть в эти недели на моем любимом покрытии, но я вернусь и увижусь со всеми вами на Уимблдоне! Спасибо всем за добрые слова и поддержку!».

Последним турниром Бенчич был Ролан Гаррос, где в 1/8 финала она уступила украинке Элине Свитолиной.

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Белинда Бенчич WTA Лондон травма Камилла Рахимова Хэрриет Дарт WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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