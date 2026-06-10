Реал отложил презентацию Моуриньо. Тренер уже обсудил с клубом трансферы
Презентация состоится в июле
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Реал отложил на июль большую презентацию нового тренера Жозе Моуриньо. Тогда же состоится и общение наставника со СМИ.
Сообщается, что во вторник Моуриньо и руководство мадридского клуба провели первую встречу по трансферным вопросам и стратегии с приобретением новых игроков.
Моуриньо попрощался с Бенфикой и уже договорился о всех деталях контракта с Реалом.
Португальский специалист работал с командой с 2010 по 2013 годы.
🚨 Initial meeting at Real Madrid took place last night with management team and José Mourinho involved.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026
Long meeting to discuss players/strategies.
Mourinho, expected to be presented to the press and fans in July — and not now. ❗️ pic.twitter.com/8pz30irefM
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