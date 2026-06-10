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  4. Реал отложил презентацию Моуриньо. Тренер уже обсудил с клубом трансферы
Испания
10 июня 2026, 17:39 | Обновлено 10 июня 2026, 17:56
764
0

Реал отложил презентацию Моуриньо. Тренер уже обсудил с клубом трансферы

Презентация состоится в июле

10 июня 2026, 17:39 | Обновлено 10 июня 2026, 17:56
764
0
Реал отложил презентацию Моуриньо. Тренер уже обсудил с клубом трансферы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Реал отложил на июль большую презентацию нового тренера Жозе Моуриньо. Тогда же состоится и общение наставника со СМИ.

Сообщается, что во вторник Моуриньо и руководство мадридского клуба провели первую встречу по трансферным вопросам и стратегии с приобретением новых игроков.

Моуриньо попрощался с Бенфикой и уже договорился о всех деталях контракта с Реалом.

Португальский специалист работал с командой с 2010 по 2013 годы.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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