Реал отложил презентацию Моуриньо. Тренер уже обсудил с клубом трансферы

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Реал отложил на июль большую презентацию нового тренера Жозе Моуриньо. Тогда же состоится и общение наставника со СМИ.

Сообщается, что во вторник Моуриньо и руководство мадридского клуба провели первую встречу по трансферным вопросам и стратегии с приобретением новых игроков.

Моуриньо попрощался с Бенфикой и уже договорился о всех деталях контракта с Реалом.

Португальский специалист работал с командой с 2010 по 2013 годы.