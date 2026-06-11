Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу на чемпионате мира

В четверг, 11 июня, стартует чемпионат мира по футболу – в первом матче на мундиале сойдутся сборные Мексики и ЮАР. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аналитический портал Opta оценил шансы команд на победу в турнире и назвал главного фаворита предстоящего мундиаля – самые высокие шансы, по мнению суперкомпьютера, имеет Испания.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют в квартете H против Уругвая, Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Испанская команда стартует на ЧМ-2026 поединком против Кабо-Верде (15 июня).

По данным аналитиков, главными конкурентами La Furia Roja станут сборные Франции и Англии, в пятерку претендентов с самыми высокими шансами вошли команды Аргентины и Португалии.

Чемпионат мира состоится в трех странах (Мексика, США и Канада) и будет сыгран с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут в 16 городах, а финал состоится на арене «MetLife Stadium» в Ист-Ратерфорде.

Главные фавориты на победу в ЧМ-2026 (по данным Opta Analyst):