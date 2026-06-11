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Чемпионат мира
11 июня 2026, 12:27 | Обновлено 11 июня 2026, 13:08
1659
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Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу на чемпионате мира

Самые высокие шансы на победу имеет сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте

11 июня 2026, 12:27 | Обновлено 11 июня 2026, 13:08
1659
2 Comments
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании по футболу
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В четверг, 11 июня, стартует чемпионат мира по футболу – в первом матче на мундиале сойдутся сборные Мексики и ЮАР. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аналитический портал Opta оценил шансы команд на победу в турнире и назвал главного фаворита предстоящего мундиаля – самые высокие шансы, по мнению суперкомпьютера, имеет Испания.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют в квартете H против Уругвая, Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Испанская команда стартует на ЧМ-2026 поединком против Кабо-Верде (15 июня).

По данным аналитиков, главными конкурентами La Furia Roja станут сборные Франции и Англии, в пятерку претендентов с самыми высокими шансами вошли команды Аргентины и Португалии.

Чемпионат мира состоится в трех странах (Мексика, США и Канада) и будет сыгран с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут в 16 городах, а финал состоится на арене «MetLife Stadium» в Ист-Ратерфорде.

Главные фавориты на победу в ЧМ-2026 (по данным Opta Analyst):

  1. Испания – 16,42%
  2. Франция – 12,92%
  3. Англия – 10,79%
  4. Аргентина – 10,38%
  5. Португалия – 6,94%

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу Opta
Николай Тытюк Источник: Opta
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Комментарии 2
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Для этих клоунов четвертьфинал потолок.
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-1
Бразилії нема в п'ятірці  фаворитів, а  Англія  і  Португалія є?   Нууу...
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-3
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