ЧМ-2026 может стать крупнейшим событием в истории онлайн-ставок

Чемпионат мира по футболу 2026 года может стать крупнейшим событием в истории онлайн-ставок. По оценке H2 Gambling Capital, объем мировых ставок на турнир может достичь около 60 млрд долларов, что на 71% больше показателей чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Эксперты также отмечают рост популярности персонализированных ставок, где пользователи комбинируют различные игровые события в одном купоне. Среди фаворитов по количеству ставок чаще всего упоминаются сборные Аргентины, Франции и Англии, а среди игроков – Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Несмотря на разницу во времени для европейской аудитории, аналитики ожидают рекордные показатели активности на фоне глобального интереса к турниру.

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