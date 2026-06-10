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Азартные игры
10 июня 2026, 14:37 | Обновлено 10 июня 2026, 14:44
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0

ЧМ-2026 может стать крупнейшим событием в истории онлайн-ставок

Аналитики прогнозируют рекордный объем ставок по всему миру

10 июня 2026, 14:37 | Обновлено 10 июня 2026, 14:44
44
0
ЧМ-2026 может стать крупнейшим событием в истории онлайн-ставок
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира по футболу 2026 года может стать крупнейшим событием в истории онлайн-ставок. По оценке H2 Gambling Capital, объем мировых ставок на турнир может достичь около 60 млрд долларов, что на 71% больше показателей чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Эксперты также отмечают рост популярности персонализированных ставок, где пользователи комбинируют различные игровые события в одном купоне. Среди фаворитов по количеству ставок чаще всего упоминаются сборные Аргентины, Франции и Англии, а среди игроков – Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Несмотря на разницу во времени для европейской аудитории, аналитики ожидают рекордные показатели активности на фоне глобального интереса к турниру.

В сборной Франции разгорелся конфликт перед чемпионатом мира

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азарт ставки ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Александр Гринник Источник
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