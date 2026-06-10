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Товарищеские матчи
10 июня 2026, 14:36 | Обновлено 10 июня 2026, 14:57
27
0

Англия – Коста-Рика. Прогноз на товарищеский матч от Александра Шовковского

Экс-тренер Динамо и амбассадор betking поделился ожиданиями от поединка

10 июня 2026, 14:36 | Обновлено 10 июня 2026, 14:57
27
0
Англия – Коста-Рика. Прогноз на товарищеский матч от Александра Шовковского
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За день до старта чемпионата мира сборная Англии проведет последний контрольный матч — соперником команды Томаса Тухеля станет Коста-Рика.
На первый взгляд интриги здесь немного: разница в классе между командами весьма существенная. Однако футбол не раз доказывал, что громкое имя на табло еще не гарантирует легкой победы. Да и костариканцы имеют опыт неприятных сюрпризов для англичан. На ЧМ-2014 команда из Центральной Америки выдала главную сенсацию в своей истории: набрала семь очков и выиграла свою группу с Италией и Уругваем, а в очной встрече с «тремя львами» добилась ничьей — 0:0.

Экс-тренер и игрок Динамо, амбассадор betking Александр Шовковский поделился прогнозом на предстоящий поединок команд Англии и Коста-Рики.

Сейчас Коста-Рика переживает непростой период. После провала в отборе на чемпионат мира — 2026 началась масштабная перестройка. Новый наставник Фернандо Батиста, работавший с молодежными сборными Аргентины, Армении и Венесуэлы, делает ставку на перспективных футболистов и строит команду с прицелом на 2030 год. Пока получается неважно: в недавних спаррингах 2:2 с Иорданией и поражения от Ирана (0:5) и Колумбии (1:3).

Британцы на одном дыхании прошли отборочную группу, выиграв всухую все восемь матчей, в том числе и с сербами (5:0 и 2:0). Оборона работала слаженно, позволяя соперникам создавать только полумоменты. Если на крупных турнирах Англия всегда считается фаворитом и регулярно заходит очень далеко, то в товарищеских матчах, особенно летних, англичане не стремятся разорвать соперников, а порой позволяют себе и уступить. Ровно год назад зафиксированы 1:0 с Андоррой и 1:3 с Сенегалом, а 6 июня этого года обыграна Новая Зеландия (1:0) при слабой реализации 23 ударов. В марте родоначальники футбола сыграли 1:1 с Уругваем и 0:1 с Японией.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

На чемпионат мира 2026 года Англия прилетела без Гарри Магуайра, Трента Александра-Арнольда, Коула Палмера, Люка Шоу и Фила Фодена, за что Томасу Тухелю до сих пор «достается на орехи». Не забываем о том, что команда под нагрузками и продолжает адаптироваться к другому часовому поясу и жаркой погоде. Не добавили настроения футболистам ни перестрелка с 9 раненными недалеко от базы команды, ни неожиданно сильное землетрясение на следующий день.

Англичанам некогда раскачиваться, ведь уже в первом туре чемпионата мира предстоит главный матч группового этапа – битва с Хорватией, после чего идут встречи с Ганой и Панамой. Поэтому нынешний спарринг — это не столько погоня за ярким результатом, сколько последняя возможность отточить взаимодействия и проверить игровые связи. В предыдущем матче Тухель полностью сменил состав в перерыве, а сегодня можно ожидать появления на поле получивших отдых финалистов Лиги чемпионов Деклана Райса, Букайо Саки, Нони Мадуэке и Эберечи Эзе.

Похоже, мыслями англичане уже находятся на чемпионате мира и предстоящей битве с хорватами, поэтому ждать разгрома здесь не стоит. Коста-Рика наверняка сделает ставку на дисциплину и оборону, а фаворит постарается избежать травм и лишних энергозатрат. Товарищеские матчи менее предсказуемые в плане результата, поэтому предлагаю рискнуть и взять «Ставку дня» «Победа и тотал»: Англия и меньше 2,5 за улучшенный коэффициент 3.30 вместо 3.20 на betking.

Прогноз Александра Шовковского
Англия
10 июня 2026 -
23:00
Коста-Рика
Победа Англии и тотал меньше 2.5 3.30 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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