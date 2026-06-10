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Украина. Первая лига
10 июня 2026, 13:54 | Обновлено 10 июня 2026, 14:03
583
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб договорился о новых контрактах с игроками

Святослав Барасюк, Василий Геник и Мирослав Трофимюк останутся в «Прикарпатье»

10 июня 2026, 13:54 | Обновлено 10 июня 2026, 14:03
583
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб договорился о новых контрактах с игроками
ФК Прикарпатье
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Перволиговый клуб «Прикарпатье» официально объявил о подписании контрактов с тремя игроками: Святославом Барасюком, Василием Геником и Мирославом Трофимюком.

Вратарь Барасюк и полузащитник Геник договорились с клубом о новых соглашениях до лета 2027 года, тогда как контракт Трофимюка рассчитан до конца 2026 года.

В прошлом сезоне Барасюк защищал ворота клуба лишь в кубковом матче с любительским «Денгоффом», Геник выходил на поле 16 раз, а Трофимюк провел 24 матча в Первой лиге и Кубке Украины (4 гола).

Сезон 2025/26 «Прикарпатье» завершило на шестой позиции в Первой лиге, имея в активе 37 очков.

Ранее «Прикарпатье» подписало контракты с другими тремя футболистами.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу продление контракта Мирослав Трофимюк Василий Геник
Андрей Витренко Источник: ФК Прикарпатье
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