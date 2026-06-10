ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб договорился о новых контрактах с игроками

Перволиговый клуб «Прикарпатье» официально объявил о подписании контрактов с тремя игроками: Святославом Барасюком, Василием Геником и Мирославом Трофимюком.

Вратарь Барасюк и полузащитник Геник договорились с клубом о новых соглашениях до лета 2027 года, тогда как контракт Трофимюка рассчитан до конца 2026 года.

В прошлом сезоне Барасюк защищал ворота клуба лишь в кубковом матче с любительским «Денгоффом», Геник выходил на поле 16 раз, а Трофимюк провел 24 матча в Первой лиге и Кубке Украины (4 гола).

Сезон 2025/26 «Прикарпатье» завершило на шестой позиции в Первой лиге, имея в активе 37 очков.

Ранее «Прикарпатье» подписало контракты с другими тремя футболистами.