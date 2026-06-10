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  4. Караваев выступил с откровенным заявлением о Костюке после ухода в Шахтер
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 23:22 |
911
0

Караваев выступил с откровенным заявлением о Костюке после ухода в Шахтер

Футболист покинул «Динамо» и перешел в «Шахтер»

10 июня 2026, 23:22 |
911
0
Караваев выступил с откровенным заявлением о Костюке после ухода в Шахтер
ФК Динамо. Александр Караваев
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Футболист сборной Украины Александр Караваев рассказал, какую роль сыграл Игорь Костюк в его переходе в «Шахтер».

– Был ли вообще какой-то разговор с Игорем Костюком?

– Нет, разговоров не было. Все просто могут посмотреть на эти полгода, начиная со сборов и заканчивая последним матчем чемпионата Украины: сколько времени, на каких позициях и когда я сыграл, после каких ситуаций, которые были в команде.

Я начал играть уже в мае в важных матчах, когда произошли определенные события с игроками, которые также играют на моей позиции. А с главным тренером у меня не было ни одного разговора вплоть до мая. Не знаю, почему так.

Когда начали появляться новости о «Шахтере», то начались разговоры, и я сказал, что принял решение и не буду продлевать контракт с «Динамо». Тогда со мной уже начал разговаривать главный тренер, но я ему сообщил, что принял такое решение, потому что со мной не было диалога – я не играл и понял, что я не нужен. Не хочу вдаваться в подробности, но факт есть факт.

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Александр Караваев Динамо Киев Шахтер Донецк Игорь Костюк трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
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