«В ближайшее время». Зидан анонсировал громкое возвращение в футбол

Легенда «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан сообщил, что готовится к возвращению в большой футбол.

СМИ сообщают, что француз может возглавить «Ле Бле» после ЧМ-2026. Дидье Дешам покинет сборную Франции после 14 лет работы с командой. Сам Зидан частично подтвердил эту информацию.

«Мечтаю ли я все еще? Я больше не мечтаю. Я ничего не прошу. Я уже так много получил. Но у меня все еще есть цели, потому что я конкурент. Я хочу вернуться на поле как тренер. И надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», – отметил Зизу.

Текущая тренерская карьера Зидана не слишком длительная, однако, пожалуй, весьма успешная. Он дважды возглавлял «Реал» – с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 годы и завоевал с командой 11 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов и два титула Ла Лиги.