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10 июня 2026, 10:53 | Обновлено 10 июня 2026, 11:08
284
0

«В ближайшее время». Зидан анонсировал громкое возвращение в футбол

Легенда Реала имеет большие амбиции

10 июня 2026, 10:53 | Обновлено 10 июня 2026, 11:08
284
0
«В ближайшее время». Зидан анонсировал громкое возвращение в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
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Легенда «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан сообщил, что готовится к возвращению в большой футбол.

СМИ сообщают, что француз может возглавить «Ле Бле» после ЧМ-2026. Дидье Дешам покинет сборную Франции после 14 лет работы с командой. Сам Зидан частично подтвердил эту информацию.

«Мечтаю ли я все еще? Я больше не мечтаю. Я ничего не прошу. Я уже так много получил. Но у меня все еще есть цели, потому что я конкурент. Я хочу вернуться на поле как тренер. И надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», – отметил Зизу.

Текущая тренерская карьера Зидана не слишком длительная, однако, пожалуй, весьма успешная. Он дважды возглавлял «Реал» – с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 годы и завоевал с командой 11 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов и два титула Ла Лиги.

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Андрей Плыгун Источник: GQ
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