ФОТО. Девушка украинского футболиста блеснула сексуальной фигурой
Диана Зотова во всей красе
Девушка украинского форварда Николая Кухаревича, Диана Зотова, поделилась новой серией фотографий в Instagram.
Для фотосессии Диана выбрала элегантное черное платье с глубоким декольте и дополнила образ изысканными украшениями. Съемка прошла в атмосферном ресторане с роскошным интерьером.
В подписи к публикации Зотова написала: «Shining bright» («Сияю ярко»), добавив упоминание бренда украшений.
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Снимки быстро собрали тысячи лайков и десятки комментариев. Подписчики называли девушку футболиста «красивой», «роскошной» и оставляли под публикацией сердечки и огоньки.
Особое внимание поклонников привлекли эффектный образ Дианы, ее укладка и уверенная манера позирования.
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