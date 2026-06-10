ФОТО. Девушка украинского футболиста блеснула сексуальной фигурой

Девушка украинского форварда Николая Кухаревича, Диана Зотова, поделилась новой серией фотографий в Instagram.

Для фотосессии Диана выбрала элегантное черное платье с глубоким декольте и дополнила образ изысканными украшениями. Съемка прошла в атмосферном ресторане с роскошным интерьером.

В подписи к публикации Зотова написала: «Shining bright» («Сияю ярко»), добавив упоминание бренда украшений.

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Снимки быстро собрали тысячи лайков и десятки комментариев. Подписчики называли девушку футболиста «красивой», «роскошной» и оставляли под публикацией сердечки и огоньки.

Особое внимание поклонников привлекли эффектный образ Дианы, ее укладка и уверенная манера позирования.