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10 июня 2026, 02:07 | Обновлено 10 июня 2026, 02:10
157
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ФОТО. Девушка украинского футболиста блеснула сексуальной фигурой

Диана Зотова во всей красе

10 июня 2026, 02:07 | Обновлено 10 июня 2026, 02:10
157
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ФОТО. Девушка украинского футболиста блеснула сексуальной фигурой
Instagram. Диана Зотова
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Девушка украинского форварда Николая Кухаревича, Диана Зотова, поделилась новой серией фотографий в Instagram.

Для фотосессии Диана выбрала элегантное черное платье с глубоким декольте и дополнила образ изысканными украшениями. Съемка прошла в атмосферном ресторане с роскошным интерьером.

В подписи к публикации Зотова написала: «Shining bright» («Сияю ярко»), добавив упоминание бренда украшений.

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Снимки быстро собрали тысячи лайков и десятки комментариев. Подписчики называли девушку футболиста «красивой», «роскошной» и оставляли под публикацией сердечки и огоньки.

Особое внимание поклонников привлекли эффектный образ Дианы, ее укладка и уверенная манера позирования.

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фото девушки Диана Зотова Николай Кухаревич
Максим Лапченко Источник: Instagram
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