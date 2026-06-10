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10 июня 2026, 01:40 |
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ФОТО. Стало известно, что именно спасло Эриксена во время матча с Украиной

Врачи объяснили роль дефибриллятора после нового инцидента с датским футболистом

10 июня 2026, 01:40 |
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ФОТО. Стало известно, что именно спасло Эриксена во время матча с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
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Ведущий британский кардиолог Чарльз Пирман объяснил, что именно спасло жизнь полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену после инцидента в товарищеском матче против Украины.

Напомним, 34-летний футболист потерял сознание на поле в концовке встречи Дания – Украина. Позже Эриксен сообщил, что уже вернулся домой и чувствует себя хорошо.

По словам врача, ключевую роль сыграл имплантированный кардиовертер-дефибриллятор (ICD), который Эриксену установили после остановки сердца на Евро-2020.

«Если бы у него не было дефибриллятора, ситуация могла бы быть очень похожей на ту, что произошла пять лет назад», – заявил Пирман.

Кардиолог объяснил, что устройство постоянно контролирует сердечный ритм и способно автоматически подать электрический разряд в случае опасного сбоя работы сердца. По его словам, именно это и произошло во время инцидента в матче против Украины.

Врач подчеркнул, что дефибриллятор сработал именно так, как был задуман: обнаружил проблему и защитил футболиста от более серьезных последствий.

Сам Эриксен также поблагодарил медиков и сообщил, что уже начал восстановление.

«Я чувствую себя хорошо. Восстановление уже началось. Мой дефибриллятор сделал именно то, для чего был создан – защитил меня в тот момент, когда это было необходимо», – написал датчанин в социальных сетях.

В то же время Пирман отметил, что вопрос продолжения профессиональной карьеры теперь вновь может встать перед Эриксеном. Окончательное решение футболист будет принимать вместе с врачами и своей семьей.

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фото Кристиан Эриксен сборная Дании по футболу сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: The Times
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