ФОТО. Мадонна пригласила звезд Челси в свой новый фильм

Футболисты лондонского «Челси» Коул Палмер и Жоао Педро снялись в новом короткометражном фильме певицы Мадонны.

14-минутный проект под названием «Confessions II» впервые показали на кинофестивале Tribeca, после чего он появился в открытом доступе.

Палмер и Жоао Педро получили небольшие эпизодические роли. Они появляются в одной из сцен фильма, действие которой происходит в уборной.

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Интересно, что оба игрока не вошли в заявки своих сборных на чемпионат мира 2026. Палмер остался вне состава Англии, а Жоао Педро не получил вызов в сборную Бразилии.

Кроме футболистов, в фильме снялись актер Бенедикт Камбербэтч, модель Кейт Мосс и певица Сабрина Карпентер.

67-летняя Мадонна выпустила «Confessions II» в рамках продвижения своего нового альбома, который станет продолжением знаменитой пластинки «Confessions on a Dance Floor» 2005 года.