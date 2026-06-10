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10 июня 2026, 00:43 | Обновлено 10 июня 2026, 00:46
106
0

ФОТО. Мадонна пригласила звезд Челси в свой новый фильм

Коул Палмер и Жоао Педро получили роли в проекте легендарной певицы

10 июня 2026, 00:43 | Обновлено 10 июня 2026, 00:46
106
0
ФОТО. Мадонна пригласила звезд Челси в свой новый фильм
Instagram. Жоао Педро и Коул Палмер
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Футболисты лондонского «Челси» Коул Палмер и Жоао Педро снялись в новом короткометражном фильме певицы Мадонны.

14-минутный проект под названием «Confessions II» впервые показали на кинофестивале Tribeca, после чего он появился в открытом доступе.

Палмер и Жоао Педро получили небольшие эпизодические роли. Они появляются в одной из сцен фильма, действие которой происходит в уборной.

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Интересно, что оба игрока не вошли в заявки своих сборных на чемпионат мира 2026. Палмер остался вне состава Англии, а Жоао Педро не получил вызов в сборную Бразилии.

Кроме футболистов, в фильме снялись актер Бенедикт Камбербэтч, модель Кейт Мосс и певица Сабрина Карпентер.

67-летняя Мадонна выпустила «Confessions II» в рамках продвижения своего нового альбома, который станет продолжением знаменитой пластинки «Confessions on a Dance Floor» 2005 года.

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фото lifestyle Челси Коул Палмер Мадонна Жоао Педро Жункейра
Максим Лапченко Источник: ESPN
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