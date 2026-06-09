ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины похвасталась новыми кадрами

Девушка вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина, Лиза Кандыба, поделилась новыми фото в Instagram. –

Пара приняла участие в рекламной кампании Nike, а их снимки появились на крупных рекламных площадках, включая ЦУМ в центре Киева.

Фотографии также размещены и в других заметных локациях Украины.

На опубликованных кадрах Волошин и Кандыба позируют возле одного из рекламных баннеров бренда, став одними из лиц новой кампании Nike в Украине.