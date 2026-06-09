Другие новости09 июня 2026, 23:26 |
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ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины похвасталась новыми кадрами
Теперь Лиза Кандыба и Назар Волошин – лица новой кампании Nike
09 июня 2026, 23:26 |
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Девушка вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина, Лиза Кандыба, поделилась новыми фото в Instagram. –
Пара приняла участие в рекламной кампании Nike, а их снимки появились на крупных рекламных площадках, включая ЦУМ в центре Киева.
Фотографии также размещены и в других заметных локациях Украины.
На опубликованных кадрах Волошин и Кандыба позируют возле одного из рекламных баннеров бренда, став одними из лиц новой кампании Nike в Украине.
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