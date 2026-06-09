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09 июня 2026, 23:26 |
370
0

ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины похвасталась новыми кадрами

Теперь Лиза Кандыба и Назар Волошин – лица новой кампании Nike

09 июня 2026, 23:26 |
370
0
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины похвасталась новыми кадрами
Instagram. Лиза Кандыба и Назар Волошин
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Девушка вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина, Лиза Кандыба, поделилась новыми фото в Instagram. –

Пара приняла участие в рекламной кампании Nike, а их снимки появились на крупных рекламных площадках, включая ЦУМ в центре Киева.

Фотографии также размещены и в других заметных локациях Украины.

На опубликованных кадрах Волошин и Кандыба позируют возле одного из рекламных баннеров бренда, став одними из лиц новой кампании Nike в Украине.

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фото Елизавета Кандыба Назар Волошин (Динамо) Динамо Киев сборная Украины по футболу lifestyle Украинская Премьер-лига Nike чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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