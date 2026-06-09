ВИДЕО. Метр до трагедии. Камера-паук упала на поле прямо во время матча
Неисправность оборудования могла привести к трагедии
Во время товарищеского матча между Венгрией и Казахстаном на стадионе в Дебрецене игра была неожиданно прервана, когда камера-паук начала дымить, а затем рухнула прямо на поле. К счастью, никто из игроков или официальных лиц не пострадал от упавшего оборудования.
Внезапная неисправность привела к временной остановке игры, пока сотрудники стадиона и судьи устраняли повреждения и оценивали безопасность поля.
Как можно понять с видеофрагмента матча, камера упала совсем близко от телеоператора. К счастью, он не пострадал.
ВИДЕО. Камера-паук упала на поле во время матча европейских сборных.
🚨JUST IN: A camera fell onto the pitch during the Hungary vs. Kazakhstan match pic.twitter.com/wTp3Efdq0m— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026
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