Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Метр до трагедии. Камера-паук упала на поле прямо во время матча
Товарищеские матчи
09 июня 2026, 22:44 |
786
0

ВИДЕО. Метр до трагедии. Камера-паук упала на поле прямо во время матча

Неисправность оборудования могла привести к трагедии

09 июня 2026, 22:44 |
786
0
ВИДЕО. Метр до трагедии. Камера-паук упала на поле прямо во время матча
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Во время товарищеского матча между Венгрией и Казахстаном на стадионе в Дебрецене игра была неожиданно прервана, когда камера-паук начала дымить, а затем рухнула прямо на поле. К счастью, никто из игроков или официальных лиц не пострадал от упавшего оборудования.

Внезапная неисправность привела к временной остановке игры, пока сотрудники стадиона и судьи устраняли повреждения и оценивали безопасность поля.

Как можно понять с видеофрагмента матча, камера упала совсем близко от телеоператора. К счастью, он не пострадал.

ВИДЕО. Камера-паук упала на поле во время матча европейских сборных.

По теме:
Чуть не опозорились. Азербайджан с трудом выиграл спарринг у карлика
Китай против Таиланда, ДР Конго против Чили. Результаты спаррингов перед ЧМ
Венгрия обыграла Казахстан. Большой курьез: камера сорвалась, упала на поле
сборная Венгрии по футболу сборная Казахстана по футболу товарищеские матчи видео
Руслан Полищук Источник: Gazzetta.gr
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
Бокс | 09 июня 2026, 02:05 0
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика

Дюк Маккензи считает, что у Александра остался один бой

Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Футбол | 09 июня 2026, 08:55 15
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион

На Виктора теперь претендует «Олимпиакос»

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Футбол | 09.06.2026, 00:05
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Футбол | 09.06.2026, 23:02
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Теннис | 09.06.2026, 15:31
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксена в матче с Украиной
ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксена в матче с Украиной
08.06.2026, 07:44 3
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
08.06.2026, 05:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем