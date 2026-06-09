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  4. АЛИССОН: «Для молодых бразильских игроков Шахтер – отличная команда»
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 21:00 |
623
0

АЛИССОН: «Для молодых бразильских игроков Шахтер – отличная команда»

Вингер считает, что начинать путь в Европе в стане «горняков» – это правильное решение

09 июня 2026, 21:00 |
623
0
АЛИССОН: «Для молодых бразильских игроков Шахтер – отличная команда»
ФК Шахтер. Алиссон Сантана
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20-летний полузащитник «Шахтера» Алиссон Сантана, ныне пребывающий в отпуске на родине, подвел итог сезону, а также отметил важность донецкого клуба для молодых бразильцев, перебирающихся играть в Европу.

«Это был очень хороший сезон, мы вышли в Лигу чемпионов, дошли до полуфинала Лиги конференций. Мы очень хорошо развиваемся, это молодая команда. Я надеюсь, что в Лиге чемпионов мы сможем повторить то, что сделали в Лиге конференций, чтобы отплатить за уважение, которого заслуживает «Шахтер».

«В «Шахтере», где играет так много бразильцев, адаптация на поле намного проще. Конечно, я немного ощущал проблему холода и языкового барьера, но на поле все было легко, я очень хорошо справляюсь».

«Бывшие бразильские легионеры «Шахтера» оставили наследие, которое мы стараемся представлять и поддерживать. Здорово чувствовать такую ​​любовь со стороны болельщиков «Шахтера»; мы чувствуем, что они нам доверяют. Мы верим, что они видят потенциал во всех нас, бразильцах, и мы стараемся отплатить им тем же, помогая команде. Для всех молодых бразильских игроков «Шахтер» – отличная команда, которая станет их первым клубом в Европе. Это команда, которая очень хорошо влияет на наш футбол», – сказал Алиссон.

В сезоне-2025/26 Алиссон сыграл 26 матчей, забив 7 мячей и отдав 10 результативных передач.

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Алиссон Сантана Шахтер Донецк бразильцы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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