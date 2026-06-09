Новый скандал. Барселона ответила Флорентино Пересу: «Встретимся в суде»

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте ответил Флорентино Пересу и мадридскому «Реалу» и заявил, что клуб готов подать в суд. «Барселона» уже угрожала судебным иском после того, как Перес в мае разразился гневной тирадой в адрес арбитров и из-за «дела Негрейры».

«Реал» не может смириться со всеми титулами, которые мы выигрываем за 600 километров оттуда. Есть разница между завистью и яростью. Я уже говорил вам, когда президент «Реала» на позорной пресс-конференции обвинил нас в покупке чемпионских титулов, в том, что мы выигрываем их благодаря арбитрам, как будто голы забивают лайнсмены.

Наш юридический отдел подготовил судебные иски, которые мы предпримем против «Реала» и его президента. Он прибег к клевете, чтобы дестабилизировать нас. Мы встретимся с ними в суде. Никто не осмелится запятнать имя «Барсы», этот герб. Мы позаботимся об этом. Мы будем преследовать их, потому что у нас преимущество. Вы действительно думаете, что они могут угрожать нам, заявляя, что отправили 500 страниц в УЕФА? Вы увидите», - заявил Юсте.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес публично обвинил «Барселону» в краже 7 титулов Ла Лиги.