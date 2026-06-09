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Испания
09 июня 2026, 20:13 | Обновлено 09 июня 2026, 20:17
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Новый скандал. Барселона ответила Флорентино Пересу: «Встретимся в суде»

Рафа Юсте намерен судиться с «Реалом»

09 июня 2026, 20:13 | Обновлено 09 июня 2026, 20:17
660
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Новый скандал. Барселона ответила Флорентино Пересу: «Встретимся в суде»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона
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Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте ответил Флорентино Пересу и мадридскому «Реалу» и заявил, что клуб готов подать в суд. «Барселона» уже угрожала судебным иском после того, как Перес в мае разразился гневной тирадой в адрес арбитров и из-за «дела Негрейры».

«Реал» не может смириться со всеми титулами, которые мы выигрываем за 600 километров оттуда. Есть разница между завистью и яростью. Я уже говорил вам, когда президент «Реала» на позорной пресс-конференции обвинил нас в покупке чемпионских титулов, в том, что мы выигрываем их благодаря арбитрам, как будто голы забивают лайнсмены.

Наш юридический отдел подготовил судебные иски, которые мы предпримем против «Реала» и его президента. Он прибег к клевете, чтобы дестабилизировать нас. Мы встретимся с ними в суде. Никто не осмелится запятнать имя «Барсы», этот герб. Мы позаботимся об этом. Мы будем преследовать их, потому что у нас преимущество. Вы действительно думаете, что они могут угрожать нам, заявляя, что отправили 500 страниц в УЕФА? Вы увидите», - заявил Юсте.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес публично обвинил «Барселону» в краже 7 титулов Ла Лиги.

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Барселона Флорентино Перес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Barca Blaugranes
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