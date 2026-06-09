Л. Киченок проиграла стартовый матч парного разряда на WTA 500 в Лондоне
Украинка вместе с Дезире Кравчик в двух сетах уступили тандему Йович / Кесслер
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
В первом раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в двух сетах уступили тандему Ива Йович (США) / Маккартни Кесслер (США) за 1 час и 3 минуты – 1:6, 4:6.
Это была первая встреча тандемов.
В следующем раунде Йович и Кесслер сыграют либо с тандемом Мию Като / Людмила Самсонова, либо с со вторым сеяным дуэтом Габриэла Дабровски / Луиза Стефани.
Украину в одиночном разряде на пятисотнике в Лондоне должна была представлять Марта Костюк. Костюк снялась с травяного турнира из-за травмы правой лодыжки.
WTA 500 Лондон. Пары, 1/8 финала
Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Ива Йович (США) / Маккартни Кесслер (США) – 1:6, 4:6
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