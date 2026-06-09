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  4. Л. Киченок проиграла стартовый матч парного разряда на WTA 500 в Лондоне
WTA
09 июня 2026, 19:48 | Обновлено 09 июня 2026, 20:41
94
0

Л. Киченок проиграла стартовый матч парного разряда на WTA 500 в Лондоне

Украинка вместе с Дезире Кравчик в двух сетах уступили тандему Йович / Кесслер

09 июня 2026, 19:48 | Обновлено 09 июня 2026, 20:41
94
0
Л. Киченок проиграла стартовый матч парного разряда на WTA 500 в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Дезире Кравчик
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Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В первом раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в двух сетах уступили тандему Ива Йович (США) / Маккартни Кесслер (США) за 1 час и 3 минуты – 1:6, 4:6.

Это была первая встреча тандемов.

В следующем раунде Йович и Кесслер сыграют либо с тандемом Мию Като / Людмила Самсонова, либо с со вторым сеяным дуэтом Габриэла Дабровски / Луиза Стефани.

Украину в одиночном разряде на пятисотнике в Лондоне должна была представлять Марта Костюк. Костюк снялась с травяного турнира из-за травмы правой лодыжки.

WTA 500 Лондон. Пары, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Ива Йович (США) / Маккартни Кесслер (США) – 1:6, 4:6

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Людмила Киченок Дезире Кравчик Ива Йович Маккартни Кесслер WTA Лондон
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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