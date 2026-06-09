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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 19:36 |
354
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Полузащитник Левого Берега: «Президент пообливал шампанским»

Викентий Волошин рассказал о поздравлении от президента клуба

09 июня 2026, 19:36 |
354
1 Comments
Полузащитник Левого Берега: «Президент пообливал шампанским»
ФК Динамо. Викентий Волошин
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Атакующий полузащитник «Левого Берега» Викентий Волошин подвел итоги переходных матчей УПЛ с «Александрией».

– Какие ощущения сейчас?

– Хорошие, радостные.

– Вы перешли в команду недавно после распада «Лесного». Как вам этот уровень? Какие эмоции были в раздевалке?

– Очень рад вернуться в Премьер-лигу. Очень рад, что это произошло с «Левым Берегом». Все очень рады.

– Что в раздевалке сказал президент?

– Всем поблагодарил и пообливал шампанским.

– Сборы будут проходить в Украине?

– Еще не знаю, будем всей командой в ресторане. Думаю, там и скажут.

Официальным днем ​​открытия нового сезона чемпионата Украины утверждено 1 августа 2026 года.

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Викентий Волошин чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия
Руслан Полищук Источник
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Комментарии 1
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Хай не дуже задирають носа. Ледь-ледь переграли за сумою двох матчів записного аутсайдера УПЛ... то такий і є їх рівень.
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