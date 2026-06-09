Полузащитник Левого Берега: «Президент пообливал шампанским»
Викентий Волошин рассказал о поздравлении от президента клуба
Атакующий полузащитник «Левого Берега» Викентий Волошин подвел итоги переходных матчей УПЛ с «Александрией».
– Какие ощущения сейчас?
– Хорошие, радостные.
– Вы перешли в команду недавно после распада «Лесного». Как вам этот уровень? Какие эмоции были в раздевалке?
– Очень рад вернуться в Премьер-лигу. Очень рад, что это произошло с «Левым Берегом». Все очень рады.
– Что в раздевалке сказал президент?
– Всем поблагодарил и пообливал шампанским.
– Сборы будут проходить в Украине?
– Еще не знаю, будем всей командой в ресторане. Думаю, там и скажут.
Официальным днем открытия нового сезона чемпионата Украины утверждено 1 августа 2026 года.
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