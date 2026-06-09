Полузащитник Левого Берега: «Президент пообливал шампанским»

Атакующий полузащитник «Левого Берега» Викентий Волошин подвел итоги переходных матчей УПЛ с «Александрией».

– Какие ощущения сейчас?

– Хорошие, радостные.

– Вы перешли в команду недавно после распада «Лесного». Как вам этот уровень? Какие эмоции были в раздевалке?

– Очень рад вернуться в Премьер-лигу. Очень рад, что это произошло с «Левым Берегом». Все очень рады.

– Что в раздевалке сказал президент?

– Всем поблагодарил и пообливал шампанским.

– Сборы будут проходить в Украине?

– Еще не знаю, будем всей командой в ресторане. Думаю, там и скажут.

Официальным днем ​​открытия нового сезона чемпионата Украины утверждено 1 августа 2026 года.