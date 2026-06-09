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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 19:24 | Обновлено 09 июня 2026, 20:15
487
0

Александрия: «Уходим, чтобы вернуться более сильными!»

«Александрия» попрощалась с УПЛ через год после завоевания серебряных наград

09 июня 2026, 19:24 | Обновлено 09 июня 2026, 20:15
487
0
Александрия: «Уходим, чтобы вернуться более сильными!»
УПЛ. Александрия – Левый Берег
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«Александрия» уступила «Левому Берегу» в переходных матчах и покинула Премьер-лигу.

«Несмотря на самоотдачу и попытки нашей команды отыграться, во втором тайме игроки «Левого Берега» перестроили игру на удержание счета. Хозяева надежно перекрыли зоны, лишив «горожан» возможности сравнять счет и перевести игру в экстра-таймы.

Минимальное поражение (0:1) по сумме двух матчей означает, что ФК «Александрия» покидает Премьер-лигу. Впереди команду ждет сложный сезон в Первой лиге. Главная цель клуба остается однозначной – провести работу над ошибками, перезагрузиться и вернуться в высший дивизион более сильными», – так пресс-служба «Александрии» прокомментировала последний матч в УПЛ.

Год назад команда финишировала второй в чемпионате Украины.

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Александрия Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Александрия
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