Александрия: «Уходим, чтобы вернуться более сильными!»
«Александрия» попрощалась с УПЛ через год после завоевания серебряных наград
«Александрия» уступила «Левому Берегу» в переходных матчах и покинула Премьер-лигу.
«Несмотря на самоотдачу и попытки нашей команды отыграться, во втором тайме игроки «Левого Берега» перестроили игру на удержание счета. Хозяева надежно перекрыли зоны, лишив «горожан» возможности сравнять счет и перевести игру в экстра-таймы.
Минимальное поражение (0:1) по сумме двух матчей означает, что ФК «Александрия» покидает Премьер-лигу. Впереди команду ждет сложный сезон в Первой лиге. Главная цель клуба остается однозначной – провести работу над ошибками, перезагрузиться и вернуться в высший дивизион более сильными», – так пресс-служба «Александрии» прокомментировала последний матч в УПЛ.
Год назад команда финишировала второй в чемпионате Украины.
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