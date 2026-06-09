Александрия: «Уходим, чтобы вернуться более сильными!»

«Александрия» уступила «Левому Берегу» в переходных матчах и покинула Премьер-лигу.

«Несмотря на самоотдачу и попытки нашей команды отыграться, во втором тайме игроки «Левого Берега» перестроили игру на удержание счета. Хозяева надежно перекрыли зоны, лишив «горожан» возможности сравнять счет и перевести игру в экстра-таймы.

Минимальное поражение (0:1) по сумме двух матчей означает, что ФК «Александрия» покидает Премьер-лигу. Впереди команду ждет сложный сезон в Первой лиге. Главная цель клуба остается однозначной – провести работу над ошибками, перезагрузиться и вернуться в высший дивизион более сильными», – так пресс-служба «Александрии» прокомментировала последний матч в УПЛ.

Год назад команда финишировала второй в чемпионате Украины.