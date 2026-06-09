Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хотел бы сказать «за Украину»
Младен Бартулович хотел бы болеть за сборную Украины на чемпионате мира
Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович дал блиц-интервью по окончании сезона.
– Опишите сезон 2025/26 тремя словами.
– Тяжелый, опыт, характер.
– Какую оценку поставите команде за этот сезон, от 1 до 10?
– 6,5.
– Какая победа доставила наибольшее удовольствие?
– Над «Динамо» Киев.
– Какой гол больше всего запомнился?
– Хет-трик Итодо. И в матче с «Динамо» гол Антюха.
– Самый интересный момент с тренировок за сезон?
– Было много моментов, когда тренеры падали и футболисты, когда врезались в манекены.
– Первые мысли после завершения сезона?
– Что можно было больше сделать.
– Как планируете провести отпуск после такого насыщенного года?
– С семьей своей, женою и дочерью.
– Планируете смотреть чемпионат мира?
– Да, но очень неудобное время матчей. У нас будут сборы, и нужно будет много работать.
– Кроме Хорватии, будете болеть за еще какую-нибудь страну?
– Хотел бы сказать «за Украину», но, к сожалению. Ну вы зато, украинцы, будете болеть за Хорватию.
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