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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 18:52 | Обновлено 09 июня 2026, 18:53
383
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хотел бы сказать «за Украину»

Младен Бартулович хотел бы болеть за сборную Украины на чемпионате мира

09 июня 2026, 18:52 | Обновлено 09 июня 2026, 18:53
383
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хотел бы сказать «за Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович
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Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович дал блиц-интервью по окончании сезона.

– Опишите сезон 2025/26 тремя словами.

– Тяжелый, опыт, характер.

– Какую оценку поставите команде за этот сезон, от 1 до 10?

– 6,5.

– Какая победа доставила наибольшее удовольствие?

– Над «Динамо» Киев.

– Какой гол больше всего запомнился?

– Хет-трик Итодо. И в матче с «Динамо» гол Антюха.

– Самый интересный момент с тренировок за сезон?

– Было много моментов, когда тренеры падали и футболисты, когда врезались в манекены.

– Первые мысли после завершения сезона?

– Что можно было больше сделать.

– Как планируете провести отпуск после такого насыщенного года?

– С семьей своей, женою и дочерью.

– Планируете смотреть чемпионат мира?

– Да, но очень неудобное время матчей. У нас будут сборы, и нужно будет много работать.

– Кроме Хорватии, будете болеть за еще какую-нибудь страну?

– Хотел бы сказать «за Украину», но, к сожалению. Ну вы зато, украинцы, будете болеть за Хорватию.

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Металлист 1925 Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Хорватии по футболу сборная Украины по футболу Динамо Киев
Руслан Полищук Источник: ФК Металлист 1925
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