Комментатор: «Подъехал на стадион Левого Берега и в очередной раз прифигел»
Телекомментатор Владислав Шалота считает «Левый Берег» клубом уровня УПЛ
Инфраструктура «Левого Берега» поразила футбольного комментатора.
«Я сегодня подъехал на стадион и в очередной раз прифигел. Все вокруг строится. Манеж, поля, вся инфраструктура. Топ! Очень крутая работа! – написал журналист Владислав Шалота.
«Левый Берег» – уже давно клуб уровня УПЛ. Теперь нужно подготовить команду соответствующего уровня. То, чего не хватило в прошлый раз. Надеюсь, выводы в этом направлении сделают. Потому что этот клуб должен быть в элите», – добавил Шалота, комментировавший переходный матч «Левый Берег» – «Александрия» (1:0).
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