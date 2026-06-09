Комментатор: «Подъехал на стадион Левого Берега и в очередной раз прифигел»

Инфраструктура «Левого Берега» поразила футбольного комментатора.

«Я сегодня подъехал на стадион и в очередной раз прифигел. Все вокруг строится. Манеж, поля, вся инфраструктура. Топ! Очень крутая работа! – написал журналист Владислав Шалота.

«Левый Берег» – уже давно клуб уровня УПЛ. Теперь нужно подготовить команду соответствующего уровня. То, чего не хватило в прошлый раз. Надеюсь, выводы в этом направлении сделают. Потому что этот клуб должен быть в элите», – добавил Шалота, комментировавший переходный матч «Левый Берег» – «Александрия» (1:0).