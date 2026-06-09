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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 18:04 | Обновлено 09 июня 2026, 18:29
1392
0

Комментатор: «Подъехал на стадион Левого Берега и в очередной раз прифигел»

Телекомментатор Владислав Шалота считает «Левый Берег» клубом уровня УПЛ

09 июня 2026, 18:04 | Обновлено 09 июня 2026, 18:29
1392
0
Комментатор: «Подъехал на стадион Левого Берега и в очередной раз прифигел»
ПФЛ
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Инфраструктура «Левого Берега» поразила футбольного комментатора.

«Я сегодня подъехал на стадион и в очередной раз прифигел. Все вокруг строится. Манеж, поля, вся инфраструктура. Топ! Очень крутая работа! – написал журналист Владислав Шалота.

«Левый Берег» – уже давно клуб уровня УПЛ. Теперь нужно подготовить команду соответствующего уровня. То, чего не хватило в прошлый раз. Надеюсь, выводы в этом направлении сделают. Потому что этот клуб должен быть в элите», – добавил Шалота, комментировавший переходный матч «Левый Берег» – «Александрия» (1:0).

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Владислав Шалота Левый Берег - Александрия Левый Берег Киев Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник
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