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  4. 55 матчей сборной Нидерландов на ЧМ без выигранного трофея
Чемпионат мира
09 июня 2026, 12:26 |
113
0

55 матчей сборной Нидерландов на ЧМ без выигранного трофея

Вспомним сборные с наибольшим количеством сыгранных матчей на ЧМ без выигранного трофея

09 июня 2026, 12:26 |
113
0
55 матчей сборной Нидерландов на ЧМ без выигранного трофея
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов сыграла на чемпионатах мира 55 матчей, при этом не став ни разу чемпионом.

Только у Мексики худший показатель – 60 матчей без выигрыша трофея.

Сборная Нидерландов трижды была близка к победе, однако каждый раз уступала в финальных поединках:

  • 2010: Испания – Нидерланды – 1:0 (доп. время)
  • 1978: Аргентина – Нидерланды – 3:1 (доп. время)
  • 1974: ФРГ – Нидерланды – 2:1

Сборные с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира без выигранного трофея

  • 60 – Мексика
  • 55 – Нидерланды
  • 51 – Бельгия
  • 51 – Швеция
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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