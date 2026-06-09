Чемпионат мира09 июня 2026, 12:26 |
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55 матчей сборной Нидерландов на ЧМ без выигранного трофея
Вспомним сборные с наибольшим количеством сыгранных матчей на ЧМ без выигранного трофея
09 июня 2026, 12:26 |
113
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Сборная Нидерландов сыграла на чемпионатах мира 55 матчей, при этом не став ни разу чемпионом.
Только у Мексики худший показатель – 60 матчей без выигрыша трофея.
Сборная Нидерландов трижды была близка к победе, однако каждый раз уступала в финальных поединках:
- 2010: Испания – Нидерланды – 1:0 (доп. время)
- 1978: Аргентина – Нидерланды – 3:1 (доп. время)
- 1974: ФРГ – Нидерланды – 2:1
Сборные с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира без выигранного трофея
- 60 – Мексика
- 55 – Нидерланды
- 51 – Бельгия
- 51 – Швеция
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