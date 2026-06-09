55 матчей сборной Нидерландов на ЧМ без выигранного трофея

Сборная Нидерландов сыграла на чемпионатах мира 55 матчей, при этом не став ни разу чемпионом.

Только у Мексики худший показатель – 60 матчей без выигрыша трофея.

Сборная Нидерландов трижды была близка к победе, однако каждый раз уступала в финальных поединках:

2010: Испания – Нидерланды – 1:0 (доп. время)

1978: Аргентина – Нидерланды – 3:1 (доп. время)

1974: ФРГ – Нидерланды – 2:1

Сборные с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира без выигранного трофея