Олисе стал третьим игроком с хет-триком за сборную Франции в XXI веке

Майкл Олисе стал третьим игроком сборной Франции в XXI веке, отличившимся хет-триком в ее составе.

Произошло это в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии, в котором французы победили со счетом 3:1.

До Олисе подобным достижениям в текущем веке отмечались только Оливье Жиру (против Парагвая) и Килиан Мбаппе (трижды против Казахстана, Аргентины и Гибралтара).

Футболисты, оформлявшие хет-трик в составе сборной Франции в XXI веке

Майкл Олисе (2026, против Северной Ирландии)

Килиан Мбаппе (2023, против Гибралтара)

Килиан Мбаппе (2022, против Аргентины)

Килиан Мбаппе (2021, против Казахстана)

Оливье Жиру (2017, против Парагвая)