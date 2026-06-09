Олисе стал третьим игроком с хет-триком за сборную Франции в XXI веке
Вспомним, кому раньше покорилось подобное достижение
Майкл Олисе стал третьим игроком сборной Франции в XXI веке, отличившимся хет-триком в ее составе.
Произошло это в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии, в котором французы победили со счетом 3:1.
До Олисе подобным достижениям в текущем веке отмечались только Оливье Жиру (против Парагвая) и Килиан Мбаппе (трижды против Казахстана, Аргентины и Гибралтара).
Футболисты, оформлявшие хет-трик в составе сборной Франции в XXI веке
- Майкл Олисе (2026, против Северной Ирландии)
- Килиан Мбаппе (2023, против Гибралтара)
- Килиан Мбаппе (2022, против Аргентины)
- Килиан Мбаппе (2021, против Казахстана)
- Оливье Жиру (2017, против Парагвая)
3 - Michael Olise devient le troisième joueur de l’équipe de France au 21e siècle à inscrire au moins trois buts dans un même match après Olivier Giroud (v Paraguay) et Kylian Mbappé (3 fois – v Kazakhstan, v Argentine, v Gibraltar). Triplette. https://t.co/j55GOFJG1h— OptaJean (@OptaJean) June 8, 2026
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