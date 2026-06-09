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  4. Олисе стал третьим игроком с хет-триком за сборную Франции в XXI веке
Франция
09 июня 2026, 12:14 |
173
0

Олисе стал третьим игроком с хет-триком за сборную Франции в XXI веке

Вспомним, кому раньше покорилось подобное достижение

09 июня 2026, 12:14 |
173
0
Олисе стал третьим игроком с хет-триком за сборную Франции в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Майкл Олисе стал третьим игроком сборной Франции в XXI веке, отличившимся хет-триком в ее составе.

Произошло это в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии, в котором французы победили со счетом 3:1.

До Олисе подобным достижениям в текущем веке отмечались только Оливье Жиру (против Парагвая) и Килиан Мбаппе (трижды против Казахстана, Аргентины и Гибралтара).

Футболисты, оформлявшие хет-трик в составе сборной Франции в XXI веке

  • Майкл Олисе (2026, против Северной Ирландии)
  • Килиан Мбаппе (2023, против Гибралтара)
  • Килиан Мбаппе (2022, против Аргентины)
  • Килиан Мбаппе (2021, против Казахстана)
  • Оливье Жиру (2017, против Парагвая)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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