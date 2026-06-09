Полузащитник Динамо: «Надеюсь, это станет символом наших побед»

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Полузащитник киевского Динамо Назар Волошин поделился мыслями о новой игровой форме команды, заверив, что она станет символом новых побед.

«Традиционно форма от New Balance – это гарантия стильности и комфорта, наглядный образец воплощения самых высоких стандартов качества.

Наш технический партнер обладает свойством каждый сезон приятно удивлять. Дизайн формы органично сочетает современные тенденции спортивной моды с богатыми традициями клуба и города, представляемого «Динамо».

Надеюсь, комплект сезона 2026/27 станет еще и символом новых побед нашего коллектива», – сказал Назар.

По итогам сезона 2025/26 киевское Динамо заняло четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в активе 57 баллов после 30 сыгранных матчей.