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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 12:03 | Обновлено 09 июня 2026, 12:58
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Полузащитник Динамо: «Надеюсь, это станет символом наших побед»

Назар Волошин поделился мыслями о новой игровой форме «Динамо»

09 июня 2026, 12:03 | Обновлено 09 июня 2026, 12:58
405
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Полузащитник Динамо: «Надеюсь, это станет символом наших побед»
ФК Динамо Киев. Назар Волошин
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Полузащитник киевского Динамо Назар Волошин поделился мыслями о новой игровой форме команды, заверив, что она станет символом новых побед.

«Традиционно форма от New Balance – это гарантия стильности и комфорта, наглядный образец воплощения самых высоких стандартов качества.

Наш технический партнер обладает свойством каждый сезон приятно удивлять. Дизайн формы органично сочетает современные тенденции спортивной моды с богатыми традициями клуба и города, представляемого «Динамо».

Надеюсь, комплект сезона 2026/27 станет еще и символом новых побед нашего коллектива», – сказал Назар.

По итогам сезона 2025/26 киевское Динамо заняло четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в активе 57 баллов после 30 сыгранных матчей.

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Назар Волошин (Динамо) игровая форма Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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символом перемог над алюмініями та кудрівками
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