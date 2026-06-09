Ни одного легионера. Все тренеры, становившиеся победителями ЧМ
Лишь одному тренеру в истории удалось дважды стать чемпионом мира
За всю историю чемпионатов мира победителями во главе сборных становились только местные тренеры.
Еще ни одному тренеру-легионеру не удавалось привести к чемпионству национальную сборную другой страны.
Итальянец Витторио Поццо является единственным наставником, который дважды выигрывал чемпионат мира (сборная Италии).
Повторить его достижения в 2026 году могут только аргентинец Лионель Скалони и француз Дидье Дешам, уже приводившие свои сборные к победе на предыдущих мировых первенствах.
Тренеры, выигравшие чемпионат мира
- 2022 – Лионель Скалони (Аргентина)
- 2018 – Дидье Дешам (Франция)
- 2014 – Йоахим Лев (Германия)
- 2010 – Висенте Дель Боске (Испания)
- 2006 – Марчелло Липпи (Италия)
- 2002 – Луис Фелипе Сколари (Бразилия)
- 1998 – Эме Жаке (Франция)
- 1994 – Карлос Альберто Паррейра (Бразилия)
- 1990 – Франц Бекенбауэр (ФРГ)
- 1986 – Карлос Билардо (Аргентина)
- 1982 – Энцо Беарзот (Италия)
- 1978 – Сезар Луис Менотти (Аргентина)
- 1974 – Гельмут Шон (ФРГ)
- 1970 – Марио Загалло (Бразилия)
- 1966 – Эльф Рэмзи (Англия)
- 1962 – Аймор Морейра (Бразилия)
- 1958 – Висенте Феола (Бразилия)
- 1954 – Зепп Хербергер (ФРГ)
- 1950 – Хуан Лопес Фонтана (Уругвай)
- 1938 – Витторио Поццо (Италия)
- 1934 – Витторио Поццо (Италия)
- 1930 – Альберто Суппичи (Уругвай)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрик Рамирес помог «Карабобо» победить в финале Апертура чемпионата Венесуэлы
На Виктора теперь претендует «Олимпиакос»