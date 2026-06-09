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Чемпионат мира
09 июня 2026, 11:33 | Обновлено 09 июня 2026, 12:49
306
0

Ни одного легионера. Все тренеры, становившиеся победителями ЧМ

Лишь одному тренеру в истории удалось дважды стать чемпионом мира

09 июня 2026, 11:33 | Обновлено 09 июня 2026, 12:49
306
0
Ни одного легионера. Все тренеры, становившиеся победителями ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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За всю историю чемпионатов мира победителями во главе сборных становились только местные тренеры.

Еще ни одному тренеру-легионеру не удавалось привести к чемпионству национальную сборную другой страны.

Итальянец Витторио Поццо является единственным наставником, который дважды выигрывал чемпионат мира (сборная Италии).

Повторить его достижения в 2026 году могут только аргентинец Лионель Скалони и француз Дидье Дешам, уже приводившие свои сборные к победе на предыдущих мировых первенствах.

Тренеры, выигравшие чемпионат мира

  • 2022 – Лионель Скалони (Аргентина)
  • 2018 – Дидье Дешам (Франция)
  • 2014 – Йоахим Лев (Германия)
  • 2010 – Висенте Дель Боске (Испания)
  • 2006 – Марчелло Липпи (Италия)
  • 2002 – Луис Фелипе Сколари (Бразилия)
  • 1998 – Эме Жаке (Франция)
  • 1994 – Карлос Альберто Паррейра (Бразилия)
  • 1990 – Франц Бекенбауэр (ФРГ)
  • 1986 – Карлос Билардо (Аргентина)
  • 1982 – Энцо Беарзот (Италия)
  • 1978 – Сезар Луис Менотти (Аргентина)
  • 1974 – Гельмут Шон (ФРГ)
  • 1970 – Марио Загалло (Бразилия)
  • 1966 – Эльф Рэмзи (Англия)
  • 1962 – Аймор Морейра (Бразилия)
  • 1958 – Висенте Феола (Бразилия)
  • 1954 – Зепп Хербергер (ФРГ)
  • 1950 – Хуан Лопес Фонтана (Уругвай)
  • 1938 – Витторио Поццо (Италия)
  • 1934 – Витторио Поццо (Италия)
  • 1930 – Альберто Суппичи (Уругвай)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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