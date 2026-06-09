Ни одного легионера. Все тренеры, становившиеся победителями ЧМ

За всю историю чемпионатов мира победителями во главе сборных становились только местные тренеры.

Еще ни одному тренеру-легионеру не удавалось привести к чемпионству национальную сборную другой страны.

Итальянец Витторио Поццо является единственным наставником, который дважды выигрывал чемпионат мира (сборная Италии).

Повторить его достижения в 2026 году могут только аргентинец Лионель Скалони и француз Дидье Дешам, уже приводившие свои сборные к победе на предыдущих мировых первенствах.

Тренеры, выигравшие чемпионат мира