Названа причина. Известный клуб отказался от форварда сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» отказался от подписания украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната, сообщает Alanya Postasi.

По информации источника, общая стоимость перехода 24-летнего нападающего оценивалась примерно в 25 млн евро, включая сам трансфер и зарплату игрока.

Эта сумма оказалась слишком большой для турецкого клуба. Поэтому в «Трабзонспоре» решили не делать никаких официальных шагов в подписании украинского форварда «Жироны».

Ранее журналист Marca сравнил звездного нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса с Ванатом.