Названа причина. Известный клуб отказался от форварда сборной Украины
Владислав Ванат не перейдет в «Трабзонспор»
Турецкий «Трабзонспор» отказался от подписания украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната, сообщает Alanya Postasi.
По информации источника, общая стоимость перехода 24-летнего нападающего оценивалась примерно в 25 млн евро, включая сам трансфер и зарплату игрока.
Эта сумма оказалась слишком большой для турецкого клуба. Поэтому в «Трабзонспоре» решили не делать никаких официальных шагов в подписании украинского форварда «Жироны».
Ранее журналист Marca сравнил звездного нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса с Ванатом.
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