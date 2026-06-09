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Турция
09 июня 2026, 10:49 | Обновлено 09 июня 2026, 10:57
915
0

Названа причина. Известный клуб отказался от форварда сборной Украины

Владислав Ванат не перейдет в «Трабзонспор»

09 июня 2026, 10:49 | Обновлено 09 июня 2026, 10:57
915
0
Названа причина. Известный клуб отказался от форварда сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Турецкий «Трабзонспор» отказался от подписания украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната, сообщает Alanya Postasi.

По информации источника, общая стоимость перехода 24-летнего нападающего оценивалась примерно в 25 млн евро, включая сам трансфер и зарплату игрока.

Эта сумма оказалась слишком большой для турецкого клуба. Поэтому в «Трабзонспоре» решили не делать никаких официальных шагов в подписании украинского форварда «Жироны».

Ранее журналист Marca сравнил звездного нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса с Ванатом.

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чемпионат Турции по футболу чемпионат Испании по футболу Сегунда трансферы Жирона Владислав Ванат Трабзонспор
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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