Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они должны выдержать ад на поле и могут погореть»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал сборную, которая имеет статус гранда, однако с высокой вероятностью провалится на чемпионате мира:

«Дело это неблагодарное, провалиться может любая команда, но я поставлю на Англию. Они перед каждым турниром ходят в фаворитах, самый дорогой состав, их Премьер-лига гремит.

Однако в Англии нет такой жары, там дожди и прохлады. Теперь представьте, как их ведущие звезды должны выдержать этот ад на поле. Англичане могут всерьез погореть на климате.

Да и вообще, в необычных условиях травматизм будет безумным», – считает Леоненко.

Сборная Англии попала в квартет L, где ее соперниками станут команды Хорватии, Ганы и Панамы. Подопечные Томаса Тухеля проведут первый матч на мундиале против хорватов (17 января).