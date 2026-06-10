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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они должны выдержать ад на поле и могут погореть»
Чемпионат мира
10 июня 2026, 16:57 |
458
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они должны выдержать ад на поле и могут погореть»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил шансы сборной Англии на чемпионате мира

10 июня 2026, 16:57 |
458
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они должны выдержать ад на поле и могут погореть»
Getty Images/Global Images Украина. Сборная Англии по футболу
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Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал сборную, которая имеет статус гранда, однако с высокой вероятностью провалится на чемпионате мира:

«Дело это неблагодарное, провалиться может любая команда, но я поставлю на Англию. Они перед каждым турниром ходят в фаворитах, самый дорогой состав, их Премьер-лига гремит.

Однако в Англии нет такой жары, там дожди и прохлады. Теперь представьте, как их ведущие звезды должны выдержать этот ад на поле. Англичане могут всерьез погореть на климате.

Да и вообще, в необычных условиях травматизм будет безумным», – считает Леоненко.

Сборная Англии попала в квартет L, где ее соперниками станут команды Хорватии, Ганы и Панамы. Подопечные Томаса Тухеля проведут первый матч на мундиале против хорватов (17 января).

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ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу Виктор Леоненко
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Аби від бухла не погоріли,як вітя😁
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