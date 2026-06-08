Стрельба возле базы Англии на ЧМ-2026. Есть как минимум девять раненых

В США произошла стрельба неподалеку от места, где во время чемпионата мира будет базироваться сборная Англии.

По информации The Sun, инцидент произошел на Труст-авеню в Канзас-Сити, примерно в шести километрах от тренировочной базы и гостиницы английской национальной команды.

Полиция получила сообщение о стрельбе около четырех часов утра по местному времени. По прибытии правоохранители обнаружили толпу людей, которая в панике покидала место происшествия.

В полиции Канзас-Сити подтвердили, что в результате инцидента ранения получили девять взрослых. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы. По предварительным данным, их травмы не представляют угрозы для жизни.

На данный момент подозреваемые не задержаны. Правоохранительные органы продолжают расследование и патрулирование района.

Инцидент произошел всего за несколько дней до прибытия сборной Англии в Канзас-Сити. Сейчас команда Томаса Тухеля проводит заключительный этап подготовки к чемпионату мира во Флориде.

После товарищеского матча против Новой Зеландии англичане еще сыграют с Коста-Рикой, а 13 июня должны прибыть в Канзас-Сити, где будут находиться во время группового этапа турнира.

Помимо Англии, свои базы в Канзас-Сити также разместят сборные Аргентины и Нидерландов.