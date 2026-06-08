Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стрельба возле базы Англии на ЧМ-2026. Есть как минимум девять раненых
Другие новости
08 июня 2026, 01:53 |
337
0

Стрельба возле базы Англии на ЧМ-2026. Есть как минимум девять раненых

Инцидент произошел за несколько дней до прибытия команды Томаса Тухеля в Канзас-Сити

08 июня 2026, 01:53 |
337
0
Стрельба возле базы Англии на ЧМ-2026. Есть как минимум девять раненых
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии по футболу
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В США произошла стрельба неподалеку от места, где во время чемпионата мира будет базироваться сборная Англии.

По информации The Sun, инцидент произошел на Труст-авеню в Канзас-Сити, примерно в шести километрах от тренировочной базы и гостиницы английской национальной команды.

Полиция получила сообщение о стрельбе около четырех часов утра по местному времени. По прибытии правоохранители обнаружили толпу людей, которая в панике покидала место происшествия.

В полиции Канзас-Сити подтвердили, что в результате инцидента ранения получили девять взрослых. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы. По предварительным данным, их травмы не представляют угрозы для жизни.

На данный момент подозреваемые не задержаны. Правоохранительные органы продолжают расследование и патрулирование района.

Инцидент произошел всего за несколько дней до прибытия сборной Англии в Канзас-Сити. Сейчас команда Томаса Тухеля проводит заключительный этап подготовки к чемпионату мира во Флориде.

После товарищеского матча против Новой Зеландии англичане еще сыграют с Коста-Рикой, а 13 июня должны прибыть в Канзас-Сити, где будут находиться во время группового этапа турнира.

Помимо Англии, свои базы в Канзас-Сити также разместят сборные Аргентины и Нидерландов.

По теме:
ФОТО. Лунин мило поздравил свою жену с днем рождения
У Лунина была веская причина не ехать в сборную Украины
Гари НЕВИЛЛ: «Есть ощущение, что Англия не пройдет дальше четвертьфинала»
фото чемпионат мира по футболу сборная Англии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва за выход в Ла Лигу. Гол на вес золота: известные клуб рвется в элиту
Футбол | 08 июня 2026, 00:59 1
Битва за выход в Ла Лигу. Гол на вес золота: известные клуб рвется в элиту
Битва за выход в Ла Лигу. Гол на вес золота: известные клуб рвется в элиту

Малага на выезде переиграла Лас-Пальмас в первом полуфинале плей-офф

Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Бокс | 07 июня 2026, 04:12 0
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном

Украинец считает, что рефери поступил правильно, остановив бой

Поляки закрыли двери для сборной Украины
Футбол | 07.06.2026, 07:34
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07.06.2026, 21:09
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Слишком рано поверили в победу. Украина неожиданно уступила Франции
Волейбол | 07.06.2026, 20:07
Слишком рано поверили в победу. Украина неожиданно уступила Франции
Слишком рано поверили в победу. Украина неожиданно уступила Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 7
Бокс
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
06.06.2026, 05:13 3
Бокс
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 10
Футбол
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 7
Футбол
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 21
Футбол
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
06.06.2026, 07:27 34
Футбол
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем